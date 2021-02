Il tema omosessuale è decisamente centrale in questa edizione del Grande Fratello Vip. Un argomento costantemente presente, su cui si è dibattuto anche nella semifinale del 26 febbraio. Al netto dei dubbi e delle contraddizioni sulla questione Dayane – Rosalinda (su cui hanno espresso nette critiche anche personaggi del mondo LGBT come Imma Battaglia), nel corso della puntata è accaduto un caso particolare, destinato probabilmente a generare discussioni. Anche perché coinvolge direttamente il conduttore Alfonso Signorini, gay dichiarato.

La domanda di Alfonso Signorini sugli amici gay

Poco prima del verdetto del televoto che ha sancito l'eliminazione di Rosalinda Cannavò, Alfonso Signorini ha parlato del bellissimo rapporto tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che quest'ultima ha descritto con parole molto dolci: "Lui è un ragazzo e un uomo: è bello che sia nata un'amicizia tra due età così diverse". Alfonso Signorini a quel punto le ha posto una domanda che rischia di scadere nello stereotipo del "gay amico delle donne":

Ho saputo che il tuo migliore amico è gay. Pensi sia un caso che sei diventata amica di Tommaso? Ho moltissime amiche che hanno omosessuali come migliori amici, perché dicono che sono amici meravigliosi.

La risposta di Stefania Orlando

La replica di Stefania Orlando, al contrario, è andata oltre tutti i luoghi comuni e ha confermato come il legame con Zorzi sia saldissimo e indipendente dai suddetti stereotipi: "Io non amo ruolizzare: è soltanto un caso. Io divido il mondo tra brave persone e persone meno brave. A me piacciono le persone perbene, le persone con cui sto bene. Se succede che siano gay è un caso, non vado a cercare quello. Tommaso è una persona meravigliosa, al di là del suo orientamento sessuale". Signorini ha precisato di aver intrapreso questo discorso semplicemente perché orgoglioso della sua omosessualità. La Orlando, dal canto suo, ha sottolineato ancora una volta di non far caso a etichette e a identità sessuali