Serena Bortone sarebbe risultata positiva al Covid. Lo riferisce Giuseppe Candela su Dagospia con un flash in cui si annunciano la positività della conduttrice e la possibilità che il talk di Rai1, Oggi è un altro giorno, vada in onda lo stesso oggi 14 gennaio, con la conduttrice collegata da casa, metodo già testato con successo per altre produzioni Rai nel corso di questi mesi difficili.

Oggi è un altro giorno resterebbe in onda

Nonostante la positività di Serena Bortone al Covid – notizia non ancora confermata dalla giornalista e conduttrice attraverso i suoi canali social – la puntata di Oggi è un altro giorno di giovedì 14 gennaio potrebbe andare in onda regolarmente, con la sola Bortone in collegamento da casa sua.

I colleghi che hanno condotto da casa causa Covid

Sono diversi i conduttori, non solo Rai, che hanno condotto le loro trasmissioni in collegamento da casa dopo essere risultati positivi al Covid. Tra i primi c’era stato Carlo Conti, al timone di Tale e Quale Show. Il presentatore, risultato positivo al Covid a fine ottobre, aveva condotto da casa sua il Torneo di Tale e Quale Show andato in onda il 30 ottobre. La settimana successiva, ricoverato in ospedale a causa di una serie di complicazioni che si sono risolte nell’arco di qualche giorno, Conti era stato costretto a saltare la conduzione, affidata ai tre giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Anche Lilli Gruber aveva condotto Otto e mezzo in collegamento da casa sua quando uno dei suoi collaboratori era risultato positivo al Covid. Sorte condivisa da Myrta Merlino a ottobre con L’aria che tira. Sulle reti Mediaset, invece, l’unico conduttore ad avere sperimentato la partecipazione da casa era stato Gerry Scotti, anche lui positivo al Covid ma collegato con lo studio di Tu sì que vales.