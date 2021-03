L’eccessiva durata della quarta serata di Sanremo2021, dedicata alla proclamazione del vincitore tra le Nuove Proposte (la vittoria è andata a Gaudiano) e all’esibizione dei 26 big in gara, ha fatto storcere il naso a spettatori e addetti ai lavori. La miccia delle polemiche è stata accesa dal momento in cui ha cominciato a fare il giro della rete la notizia che la quarta serata si sarebbe conclusa alle 2.39, per un totale complessivo di 328 minuti di messa in onda. Un tempo oggettivamente lunghissimo e che rischia di ripercuotersi anche sullo share totale totalizzato dalla semifinale. A differenza dello scorso anno, questa edizione del Festival non è riuscita a brillare per gli ascolti, rimasti più bassi rispetto alla 7oesima edizione andata in onda lo scorso anno e affidata al duo formato da Amadeus e Fiorello.

Le polemiche sulla durata

Diversi i tweet che sottolineano l’eccessiva durata della serata. “#Sanremo2021 – 4a serata (20:52-2:39) – 328 minuti. Durata canzoni Campioni: 90 minuti. Durata delle pubblicità: 54 minuti. Durata canzoni Nuove proposte: 14 minuti. Durata per ospiti, spalle, sketch, lanci e altro: 170 minuti. L’opulenza, ma anche la vacuità, della scaletta”, si legge in rete. “Ma se stasera finisce alle 2:39 domani facciamo direttamente colazione insieme?”, si legge in un altro tweet. Qualcuno sottolinea, invece, che gli ultimi 40 minuti non saranno rilevati dall’Auditel.

La durata delle serate di Sanremo 2021

La quarta serata è, per il momento, la più lunga di questa edizione del Festival. La prima serata, con la presentazione di 13 dei 26 Big in gara e con le esibizioni di 4 Nuove Proposte, era terminata alle ore 1.29. La seconda serata si era conclusa intorno alle 2.07. Anche in occasione della terza serata, quella dedicata alle cover con le esibizioni di tutti i Big in gara, Amadeus ha congedato gli spettatori poco dopo le due.