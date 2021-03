in foto: La terza serata di Sanremo 2021 in diretta, i duetti e le cover del Festival

Ben ritrovati alla diretta della terza serata di Sanremo 2021. Stasera si interrompe temporaneamente la competizione tra le canzoni inedite in gara, per lasciare spazio ai duetti e alle cover. I 26 cantanti Big si esibiranno insieme a diversi cantanti ospiti in 26 canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana passata e presente. Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2021 ci sarà la modella Vittoria Ceretti ad affiancare Amadeus e Fiorello alla conduzione. Torna Zlatan Ibrahimovic dopo l'assenza di ieri sera, duetterà con l'allenatore e amico Sinisa Mihajlovic.

La terza serata del Festival di Sanremo 2021 inizia stasera alle ore 20.40, per concludersi intorno all'1.30 di stanotte. È trasmessa in mondovisione su Rai Uno e via radio su Rai Radio Due, la si può guardare in streaming su RaiPlay. Su Fanpage.it la diretta testuale della terza serata, con i video delle esibizioni in scaletta e i momenti imperdibili.