Giovedì 4 marzo è andata in onda la terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alle cover, con tutti i 26 artisti Big in gara. La puntata è stata seguita da una media di 7.653.000 spettatori telespettatori con il 44,3% di share, con 10.596.000 spettatori e 42,4% nella prima parte (dalle 21.31 alle 23.49), 4.369.000 spettatori e 50,6% nella seconda (dalle 23.53 alle 01.59) e 10.387.000 spettatori (35,55%) in Sanremo Start. La prima serata del Festival del 2 marzo aveva totalizzato una media di 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share, la seconda del 3 marzo una media di 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share. La terza puntata del 2020 aveva invece raccolto 9.836.000 spettatori con share del 54,50%. Gli ascolti di questa edizione restano dunque stabili, anche se continua a stridere il confronto con i dati dello scorso anno, con una differenza di circa due milioni di spettatori e dieci punti di percentuale. Più in generale, è il dato più basso degli ultimi anni (nel 2014 la terza serata ebbe un risultato simile in termini di spettatori e share, più in basso gli ascolti dell'ultimo decennio).

Cos'è successo nella terza serata di Sanremo 2021

La serata di giovedì 4 marzo è stata quella delle cover, con duetti scatenati ed emozionanti. Peccato che non siano mancati diversi problemi tecnici che hanno parzialmente danneggiato le performance. La co-conduttrice della serata è stata la supermodella Vittoria Ceretti, mentre Zlatan Ibrahimovic è arrivato in ritardo a causa del traffico bloccato da un incidente in autostrada (il calciatore è stato costretto a farsi dare uno strappo da un motociclista di passaggio). Oltre ai numerosi artisti dei duetti, sono stati ospiti Sinisa Mihajlovic, Donato Grande, Antonella Ferrari, Valeria Fabrizi, mentre Achille Lauro è stato protagonista di un quadro con Monica Guerritore e Emma Marrone. Dopo tre serate, la top 10 della classifica vede in testa Ermal Meta, seguito da Annalisa, Willie Peyote, Arisa, Irama, Lo stato sociale, Malika Ayane, Extraliscio, Orietta Berti, Maneskin.

Gli ascolti delle terze serate degli ultimi 10 anni

Questi i dati concernenti le terze serate dell'ultimo decennio, dal 2011, con le medie e lo share.

Sanremo 2020 – Amadeus con Fiorello

Spettatori: 9.836.000

Share: 54,50%

Sanremo 2019 – Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 9.409.000

Share: 46,70%

Sanremo 2018 – Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 10.825.000

Share: 51,60%

Sanremo 2017 – Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 10.420.000

Share: 49,70%

Sanremo 2016 – Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 10.462.000

Share: 47,88%

Sanremo 2015 – Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 10.586.000

Share: 49,50%

Sanremo 2014 – Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 7.673.000

Share: 34,94%

Sanremo 2013 – Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 10.709.000

Share: 42,48%

Sanremo 2012 – Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 10.537.000

Share: 47,76%

Sanremo 2011 – Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 12.363.000

Share: 50,90%

Gli altri ascolti di giovedì 4 marzo 2021

Questi gli altri dati della prima serata di ieri. Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha raccolto 1.916.000 spettatori con il 7,59% di share, mentre su Rai2 Soldado è stato visto da 837.000 spettatori pari al 3,17% di share. Su Italia 1 l'horror Scream ha registrato 700.000 spettatori (2,61%). Su Rai3 La regola del silenzio è stato seguito da 875.000 spettatori (3,29%). Su Rete4 Dritto e Rovescio e oltre è stato visto da 867.000 (4,25%). Su La7 Piazza Pulita ha registrato 1.127.000 spettatori (4,54%). Su Tv8 La Torre Nera ha raccolto 251.000 spettatori (0,91%). Sul Nove Robin Hood – Principe dei Ladri ha totalizzato 284.000 spettatori (1,26%).