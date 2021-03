in foto: Seconda serata Sanremo 2021, segui la diretta su Fanpage.it

Benvenuti alla diretta della seconda serata di Sanremo 2021, in programma mercoledì 3 marzo al teatro Ariston di Sanremo dalle ore 20.40 fino alle ore 1.30 circa. Amadeus e Fiorello conducono la 71esima edizione del Festival: dopo Matilda De Angelis, protagonista della prima serata, questa sera è la volta di Elodie alla co-conduzione, mentre sarà assente Ibrahimovic, presente in collegamento da Milano. Torna sul palco Achille Lauro, ospite fisso della kermesse. Attesa per Laura Pausini superospite della serata. Nella scaletta della seconda serata l'esibizione dei restanti 13 cantanti Big in gara e dei 4 concorrenti delle Nuove Proposte, così da concludere il primo ascolto di tutte le canzoni, iniziato ieri con la prima serata. Gli ascolti della prima serata si sono fermati al 46,6%, in calo rispetto allo scorso anno.

Il Festival di Sanremo 2021 viene trasmesso in mondovisione su Rai Uno e in diretta streaming su RaiPlay. È possibile seguire la kermesse anche su Rai Radio2. La diretta testuale della seconda serata di Sanremo 2021 è disponibile su Fanpage.it con le foto e i video di look, esibizioni dei cantanti e ospiti.