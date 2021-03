Mercoledì 3 marzo è andata in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2021, tappa numero due di questa edizione anomala ai tempi del Covid. La puntata è stata seguita in media da 7.586.000 telespettatori con il 42,1% di share (di cui 10.113.000 spettatori con il 41,2% di share nella prima parte della serata e 3.966.000 spettatori, al 45,7%, nella seconda; Sanremo Start ha totalizzato 9.792.000 spettatori e il 33,53%). La prima serata del Festival del 2 marzo aveva invece totalizzato una media di 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share. La seconda puntata del 2020 aveva raccolto una media di 9.693.000 spettatori con share del 53,30% (di cui 12.841.000 spettatori e il 52,5% nella prima parte): si parla dunque di un paio di milioni in meno rispetto al 2020, con un calo rispetto anche alla prima puntata di quest'anno.

Cos'è accaduto nella seconda serata di Sanremo 2021

Amadeus ha condotto la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 con Fiorello ed Elodie, grande protagonista della serata con un medley scatenato e un duetto con lo stesso Fiore sulle note di "Vattene amore". Si è esibita la seconda tranche di artisti in gara, quattro per le Nuove Proposte e 13 per i Big, con la proclamazione della classifica generale provvisoria. Tra gli ospiti, sono saliti sul palco Laura Pausini, reduce dalla vittoria ai Golden Globe, Alex Schwazer, che ha raccontato la sua storia, e il Volo, che insieme al Maestro Andrea Morricone e al trombettista Nello Salza hanno regalato un omaggio a Ennio Morricone. Fra gli altri, anche Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella per un omaggio ai loro maggiori successi.

Gli ascolti delle seconde serate degli ultimi 10 anni

Questi i dati che riguardano la messa in onda del Festival nell'ultimo decennio (2011-2020), con riferimento particolare alle seconde serate.

Sanremo 2020 – Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro

Spettatori: 9.693.000

Share: 53,30%

Sanremo 2019 – Claudio Baglioni con Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Spettatori: 9.144.000

Share: 47,30%

Sanremo 2018 – Claudio Baglioni con Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

Spettatori: 9.687.000

Share: 47,70%

Sanremo 2017 – Carlo Conti con Maria De Filippi

Spettatori: 10.367.000

Share: 46,60%

Sanremo 2016 – Carlo Conti con Virginia Raffaele, Gabriele Garko e Madalina Ghenea

Spettatori: 10.748.000

Share: 49,91%

Sanremo 2015 – Carlo Conti con Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

Spettatori: 10.091.000

Share: 41,67%

Sanremo 2014 – Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 7.711.000

Share: 33,95%

Sanremo 2013 – Fabio Fazio con Luciana Littizzetto

Spettatori: 11.330.000

Share: 42,89%

Sanremo 2012 – Gianni Morandi con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

Spettatori: 9.199.000

Share: 39,28%

Sanremo 2011 – Gianni Morandi con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

Spettatori: 10.145.000

Share: 42,67%

Gli altri ascolti di mercoledì 3 marzo 2021

Questi gli altri dati della serata di mercoledì 3 marzo. Su Canale 5Daydreamer – Le Ali del Sogno ha raccolto 2.009.000 spettatori con il 7,83% di share, nel primo episodio, e 1.702.000 spettatori con l'11,99%. nel secondo Su Rai2 211 Rapina in corso è stato seguito da 1.173.000 spettatori pari al 4,17% di share. Su Italia 1 l'horror Halloween ha registrato 744.000 spettatori (2,78%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.777.000 spettatori (7,27%). Su Rete4Stasera Italia Speciale ha raccolto 529.000 spettatori (2,13%), mentre su La7 Atlantide ne ha registrati 480.000 spettatori (2,12%).