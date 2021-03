La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si conclude con la classifica generale provvisoria stilata dalla giuria demoscopica che assegna il primo posto a Ermal Meta con la canzone Un milione di cose da dirti e l'ultimo ad Aiello con Ora. A esibirsi sul palco dell’Ariston il 3 marzo sono stati gli ultimi 13 big in gara. Un giro di performance inedite che conclude la presentazione dei 26 brani in gara. A salire sul palco tutti i cantanti che partecipano alla competizione con la sola eccezione di Irama. Uno dei suoi collaboratori è risultato positivo al Covid e la Rai è stata costretta in corsa a modificare il regolamento per consentire all’artista di evitare il ritiro obbligatorio previsto in questi casi. Nel caso di Irama è un video delle prove generali a valere come esibizione.

La classifica generale dopo le prime due serate

1 Ermal Meta

Un milione di cose da dirti

2 Annalisa

dieci

3 Irama

La genesi del tuo colore

4 Malika Ayane

Ti piaci così

5 Noemi

Glicine

6 Fasma

Parlami

7 Fedez e Michielin

Chiamami per nome

8 Lo Stato Sociale

Kombat Pop

9 Willie Peyote

Mai dire mai (La Locura)

10 Francesco Renga

(Quando trovo te)

11 Arisa

(Potevi fare di più)

12 Gaia

(Cuore amaro)

13 Fulminacci

(Santa Marinella)

14 La rappresentante di lista

(Amare)

15 Maneskin

(Zitti e buoni)

16 Max Gazzè

(Il Farmacista)

17 Colapesce e Dimartino

(Musica leggerissima)

18 Coma_Cose

(Fiamme negli occhi)

19 Extraliscio

(Bianca luce nera)

20 Madame

(Voce)

21 Gio Evan

(Arnica)

22 Orietta Berti

(Quando ti sei innamorato)

23 Random

(Torno a te)

24 Bugo

(E invece sì)

25 Ghemon

(Momento perfetto)

26 Aiello

(Ora)

La classifica della seconda serata di Sanremo 2021

Ermal Meta, nemmeno a dirlo, è una certezza festivaliera. Primo in classifica nella seconda serata di Sanremo 2021 con il brano Un milione di cose da dirti, seguito da Irama con La genesi del tuo cuore e Malika Ayane con Ti piaci così. Di seguito le singole posizioni:

1 Ermal Meta

2 Irama

3 Malika Ayane

4 Lo Stato Sociale

5 Willie Peyote

6 Gaia

7 Fulminacci

8 La Rappresentante di Lista

9 Extraliscio

10 Gio Evan

11 Orietta Berti

12 Random

13 Bugo

La classifica della prima serata di Sanremo 2021

La prima serata del Festival di Sanremo 2021 si era conclusa con la prima classifica della giuria demoscopica, che aveva assegnato il primo posto ad Annalisa con la canzone “Dieci” e l’ultimo ad Aiello con “Ora”. Di seguito la classifica completa della prima serata: