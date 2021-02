Il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, è la festa più romantica dell'anno. Non c'è niente di meglio, allora, che dedicarsi a una playlist di film e serie tv a tema da scoprire, vedere e rivedere sulle principali piattaforme in streaming. Capolavori senza tempo come Notting Hill e Shakespeare in Love su Amazon Prime Video oppure Holidate, la saga di The Kissing Booth e Falling Inn Love – Ristrutturazione con amore, tutti film originali Netflix. Anche grandi nuovi classici come Il lato positivo sono disponibili su Netflix. Per quelli che invece preferiscono una maratona di serie tv c'è This is Us su Amazon Prime Video, Love su Netflix. Vediamo insieme le principali proposte per San Valentino in streaming.

Film e serie tv di San Valentino su Netflix

Non è romantico

Dopo un colpo in testa, una donna architetto scopre che la sua vita ordinaria è diventata la cosa che lei odia di più: una frizzante commedia romantica piena di cliché. Con Rebel Wilson, Liam Hemsworth, Adam Devine.

Insieme per forza

Che c'è di peggio di un disastroso appuntamento al buio tra due genitori single? Incontrarsi ancora, ma questa volta per caso, in vacanza e coi figli al seguito. Con Adam Sandler, Alyvia Alyn Lind.

Before We Go

Una giovane donna viene derubata e perde l'ultimo treno per casa; così conosce un musicista, uno spirito libero. Dopo quell'incontro, la loro vita non sarà più la stessa. Con Alan Cox, Alice Eve e Chris Evans.

Falling Inn Love – Ristrutturazione con amore

Una manager di San Francisco vince una locanda in Nuova Zelanda e abbandona la vita di città per ristrutturare la proprietà con l'aiuto di un avvenente costruttore. Con Adam Demos, Anna Jullienne, Blair Strang, Christina Milian.

The Kissing Booth

Il primo bacio di Elle porta a un amore proibito con il ragazzo più affascinante del liceo e mette a rischio il rapporto della giovane con il suo migliore amico. Il film romantico rivelazione che ha anche un sequel sempre su Netflix. Con Jacob Elordi e Joel Courtney.

Holidate

Stanchi di essere single durante le feste, due sconosciuti diventano ‘compagni di vita' platonici. Alla fine, però, si innamorano davvero.

Ricchi d'amore

Il ricco Teto vuole dimostrare a Paula, tutto ciò che vale. Lei è la ragazza che Teto ama. Dopo aver mentito sulle sue umili origini, le bugie però diventano sempre più numerose. Commedia romantica brasiliana originale Netflix. Con Emma Roberts e Luke Bracey.

P.s. ti amo ancora

Lara Jean è ufficialmente la ragazza di Peter. Situazione perfetta, no? Peccato che le cose si complicano quando una vecchia fiamma torna nella sua vita. Con Lana Condor, Noah Centineo, Jordan Fisher.

Il lato positivo

Grande commedia sentimentale con un cast d'eccezione: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert DeNiro. Dopo un periodo di instabilità e dopo essersi lasciato con la moglie, Pat torna a casa dai genitori. L'incontro con Tiffany, instabile come lui, gli cambierà l'esistenza per sempre.

Amore e altri rimedi

Maggie, seducente spirito libero refrattario a qualsiasi legame, compreso quello che considera come una formidabile sfida personale, una relazione stabile, trova pane per i suoi denti in Jamie Randall. Con Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway.

Il meglio di me

Scocca di nuovo la scintilla dell'amore tra due vecchie fiamme. È il funerale di un amico comune a riunirli: si riscoprono innamorati a venti anni di distanza. Con Luke Bracey, James Marsden e Liana Liberato.

La verità è che non gli piaci abbastanza

In questo adattamento per il grande schermo del best-seller di Greg Behrendt, un gruppo di single di Baltimora in cerca d'amore affronta le insidie della vita quotidiana.

Love

Love, creata da Judd Apatow, Paul Rust e Lesley Arfin, è la serie tv incentrata sulla relazione romantica tra Mickey (Gillian Jacobs) e Gus (Paul Rust). Tre stagioni per conoscere da vicino tutte le sfumature dell'amore.

Film e serie tv di San Valentino su Amazon Prime Video

The Map Of Perfect Tiny Things

Mark (Kyle Allen) continua a rivivere felicemente lo stesso giorno in loop, ma il suo mondo viene sconvolto dall’incontro con una ragazza misteriosa, Margaret (Kathryn Newton), anch’essa bloccata nello stesso loop temporale. Mark e Margret formano così un’accoppiata magnetica che li porta a scoprire tutte le piccole cose che rendono quella giornata perfetta.

Sylvie's Love

È il 1957, New York è invasa dal caldo estivo e dal jazz. Robert (Nnamdi Asomugha), sassofonista, passa le notti a suonare con il quartetto di cui fa parte. Sylvie (Tessa Thompson) spende i suoi giorni d’estate ad aiutare suo padre nel negozio di dischi, aspettando che il suo ragazzo torni dalla guerra. Quando Robert inizia a lavorare in quello stesso negozio, tra i due si accende una scintilla che potrebbe far nascere una passione forte, come nessuno dei due ha mai provato nella propria vita.

Sai tenere un segreto?

Credendo che l'aereo su cui sta viaggiando stia per precipitare, Emma racconta tutti i suoi segreti al suo vicino di posto sconosciuto. O almeno, così crede lei… finché non incontra di nuovo Jack, il giovane CEO della compagnia per cui lavora e che ora sa tutti i suoi imbarazzanti segreti. Il film è basato sull'omonimo romanzo bestseller del New York Times di Sophie Kinsella. Nel cast Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin, Laverne Cox e Kimiko Glenn.

Palm Springs

Bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles (Andy Samberg) incontra Sarah (Cristin Milioti), damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles. Ma il loro incontro è ostacolato da un’interruzione surreale e anche Sarah deve abbracciare l’idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a… vivere come se non ci fosse un domani!

Non succede, ma se succede…

Charlotte Field (Charlize Theron) è intelligente, sofisticata e realizzata, nonché autorevole Segretario di Stato. Fred Flarsky (Seth Rogen) è un giornalista bravo ma pasticcione dallo spirito libero. Non hanno niente in comune, a parte il fatto che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Quando Fred inaspettatamente riallaccia i rapporti con Charlotte, lei gli offre un posto come autore dei suoi discorsi, ma non sa cosa l'aspetta…

Lost in Translation

Bob (Bill Murray) e Charlotte (Scarlett Johansson) sono due americani che per lavoro si ritrovano a Tokyo, ognuno alle prese con un momento delicato della propria vita sentimentale e professionale. Sospesi nella vita della metropoli che li circonda con la sua realtà così difficile da capire, i due svilupperanno l'uno per l'altra un sentimento altrettanto difficile da spiegare. Il film, che vinse nel 2004 l'Oscar alla Migliore Sceneggiatura Originale, riconfermò la bravura della regista Sofia Coppola.

Io prima di te

Tratto dal best-seller di JoJo Moyes, Io prima di te è un film romantico su una giovane ragazza (Emilia Clarke) contenta della sua vita in una cittadina di campagna che trova lavoro come badante di un ricco londinese (Sam Claflin) paralizzato sulla sedia a rotelle dopo un incidente. Nel periodo durante il quale lavorerà per lui, lei imparerà a conoscerlo e capirà che dietro la corazza di superiorità e freddezza c'è ancora un ragazzo sensibile.

Abbasso l'amore

Nella New York del 1962 la scrittrice femminista Barbara Novak (Renée Zellweger) conquista la vetta delle classifiche grazie al suo ultimo best-seller "Abbasso l'Amore", nel quale esorta le donne a negarsi all'amore per dedicarsi alla carriera e al sesso. Sulla sua strada però incontra Catcher Block (Ewan McGregor), giornalista di punta del magazie "Know", maschilista rubacuori deciso a ridimensionare la bella scrittrice…

Amici, amanti e…

Una commedia sentimentale del 2011 diretta da Ivan Reitman, con il Premio Oscar Natalie Portman e Ashton Kutcher. Due amici continuano ad incontrarsi per caso da 15 anni, da quando cioè si sono conosciuti da ragazzi ad un campo estivo. Quando, stanchi di non trovare l’anima gemella decidono di iniziare una relazione solo fisica, si accorgono col tempo di desiderare qualcosa di più.

Notting Hill

William Tacker (Hugh Grant) è proprietario di una piccola libreria di Londra. La sua vita è tranquilla e monotona, scandita dalle pazzie del suo coinquilino Spike (Rhys Ifans), fino a quando la più famosa attrice del mondo, Anna Scott (Julia Roberts), entra nella sua libreria… Quando uscì nel 1999 divenne presto il film britannico con maggiori incassi nella storia del cinema e, ad oggi, Nothing Hill resta una delle storie romantiche più divertenti di sempre.

Shakespeare in Love

Ambientata nell'Inghilterra di fine ‘500 durante il regno di Elisabetta I (Judi Dench), questa è la fantastica storia di come il giovane William Shakespeare (Joseph Fiennes) si innamora della bella, ma impegnata, Viola (Gwyneth Paltrow), mentre la sua vita si intreccia con quella dei personaggi di una delle sue opere più famose, Romeo e Giulietta. Ormai un classico del cinema romantico, il film nel 1999 vinse ben 7 premi Oscar, tra cui Miglior Film.

Once

Un musical dei giorni nostri incentrato sulle storie di un musicista di strada (Glen Hansard) e una ragazza madre (Markéta Irglová) e della loro intensa settimana passata a scrivere, provare e registrare canzoni che parlano della loro storia d’amore nata e cresciuta nelle strade di Dublino. Il film ha vinto un Premio Oscar nel 2008 per la miglior canzone originale ed è scritto e diretto da John Carney

Dirty Dancing

Una delle storie d’amore più amate dal 1987, diventata un vero cult anche grazie alle scene di ballo con Patrick Swayze e Jennifer Grey sulle celebri coreografie di Kenny Ortega e alla sceneggiatura di Eleanor Bergstein. Il brano portante della colonna sonora, The Time of My Life, vinse l'Oscar e il Golden Globe. 1963: “Baby” si reca in vacanza con la sua famiglia in un villaggio nelle Catskills e lì incontra e si innamora di Johnny, l’istruttore di ballo del villaggio.

Susanna

Il paleontologo David Huxley (Cary Grant), in procinto di sposarsi e sul punto di concludere la ricostruzione di uno scheletro di dinosauro, è alla ricerca di finanziamenti. Conosce Susanna (Katharine Hepburn), una testarda ma adorabile ereditiera, e da quel momento per lui è un susseguirsi di guai. Un grande classico della commedia slapstick firmato Howard Hawks, con una delle coppie più iconiche della storia del cinema.

This is us

Cinque stagioni per ripercorrere la storia della famiglia Pearson attraverso un racconto che si sviluppa su tre archi temporali. La serie, che ha debuttato nel 2016, racconta le vicissitudini, gli amori e i sentimenti di tre fratelli e dei loro genitori in una narrazione davvero emozionante. Con Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz e Justin Hartley.

Modern Love

Un'amicizia insolita, un amore perduto e poi riemerso, un matrimonio al suo punto di svolta, un appuntamento che potrebbe non essere stato tale, una nuova famiglia non convenzionale: queste sono le storie uniche sulle gioie e sulle tribolazioni dell'amore, ciascuna ispirata da un saggio personale di vita vera dell'amata rubrica del New York Times "Modern Love". Con Sofia Boutella, Olivia Cooke, Tina Fey, Anne Hathaway e Dev Patel.