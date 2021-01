in foto: Una scena da "Tutta Colpa di Freud–La serie"

Sono state annunciate tutte le novità di Amazon Prime Video che saranno disponibili sul catalogo della piattaforma a partire dal primo febbraio 2021. Tra serie televisive e film originali, non sono poche le nuove uscite previste per questo mese, a cui si aggiungono anche titoli cult e grandi classici che vanno ad arricchire la già ricca programmazione disponibile in streaming e on demand.

Tra le nuove uscite disponibili su Amazon Prime Video a partire da gennaio 2021, c'è la seconda stagione di The Family Man, la produzione indiana che offre un punto di vista satirico sulla geopolitica della zona in cui è ambientato, a partire dal 12 febbraio. Dal 26 febbraio sarà disponibile "Tutta Colpa di Freud-La serie" che trae spunto dall'omonimo film di Paolo Genovese del 2014, con un cast tutto italiano in cui compaiono Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora.

Tra i film originali e in esclusiva su Amazon, il 4 febbraio esce Anna, un action movie con protagonista la bellissima Anna Poliatova, interpretata da Sasha Luss e diretta da Luc Besson. Tra i titoli compare anche "Il caso Pantani" un docudrama sulla vita e, soprattutto, la morte di Marco Pantani, uno dei più grandi campioni del ciclismo italiano.

Le serie tv in uscita a febbraio 2021 su Amazon Prime Video

Le novità in uscita a febbraio 2021 su Amazon Prime Video per le serie TV sono riportate in questo elenco. Ricordiamo che il calendario delle uscite può essere soggetto a modifiche, variazioni, aggiornamenti, indipendenti dalla nostra volontà.

Serie Tv Originali

Soulmates – 8 febbraio

The Family Man (Stagione 2)- dal 12 febbraio

El Internado: Las Cumbres – dal 19 febbraio

Tutta colpa di Freud– dal 26 febbraio

Serie tv non originali

The Big Bang Theory – (stagione 1 alla 11) dal 1 febbraio

Grandi uomini per grandi idee – (prima stagione) dal 1 febbraio

C'era una volta…la Terra – (la prima stagione) dal 1 febbraio

Riverdale – (quarta stagione) – dal 1 febbraio

Xena: Principessa guerriera – (sei stagioni) dal 4 febbraio

The A-Team – le cinque stagioni dall' 8 febbraio

I film in uscita a febbraio su Amazon Prime Video

Di seguito, tutte le prossime uscite e tutte le novità per quanto riguarda i film in catalogo su Amazon Prime Video: tutti i contenuti originali e i classici disponibili da febbraio 2021.

Film Originali

Anna dal 04 febbraio

Bliss dal 5 febbraio

Burraco Fatale dal 12 febbraio

The Map of Tiny Perfect Things dal 12 febbraio

Il caso Pantani dal 14 febbraio

I Care a Lot dal 19 febbraio

Addio al nubilato dal 24 febbraio

Film non originali

Il principe cerca moglie dal 1 febbraio

Goblin Slayer: Goblin's Crown dal 1 febbraio

48 Ore dal 1 febbraio

Un piedipiatti a Beverly Hills III dal 1 febbraio

Promare dal 1 febbraio

Vampire Academy dal 2 febbraio

I morti non muoiono dal 2 febbraio

Il destino di un cavaliere dal 6 febbraio

Il tuo ultimo sguardo dal 7 febbraio

Pets 2 – Vita da animali dal 8 febbraio

Ma dal 9 febbraio

Streets of blood dal 9 febbraio

Un amore così grande dal 12 febbraio

Arrivano i Prof dal 16 febbraio

Scappo a Casa dal 22 febbraio

Ubriachi d’amore dal 26 febbraio

Armi chimiche dal 28 febbraio