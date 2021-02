Katherine Heigl e Sarah Chalke sono le grandi protagoniste di una delle serie tv più viste dell'ultimo mese: L'estate in cui imparammo a volare. La coppia vincente di attrici ha sancito il successo di questo titolo che è disponibile su Netflix dal 5 febbraio, tratto dall'omonimo romanzo di Kristin Hannah, e che molto presto potrebbe annunciare la lavorazione per una seconda stagione. Aspettando una conferma che probabilmente ci sarà, non c'è niente di meglio che scandagliare il catalogo di tutte le piattaforme più note per scoprire qualcosa che vale la pena guardare. Ecco 5 serie tv da vedere se ti è piaciuta "L'estate in cui imparammo a volare".

Di mamma ce n'è solo due su Netflix

Quattro mesi dopo che le loro figlie sono state scambiate, una donna in carriera di nome Ana e una studentessa di nome Mariana, si incontrano per riparare all'errore. Intanto, però, le due figlie sono cresciute secondo le idee e i principi delle rispettive "false" madri. E allora, cosa fare? Se avete appena terminato di guardare L'estate in cui imparammo a volare, partire da questa serie disponibile su Netflix può essere la scelta che fa al caso vostro.

La fantastica signora Maisel su Amazon Prime Video

La fantastica signora Maisel è una serie tv che ha bisogno di poche presentazioni, ma se non ne hai mai sentito parlare siamo qui apposta. Siamo a New York, è il 1958 e Midge Maisel è una casalinga ebrea come tante. Suo marito Joel tenta da con scarso successo di diventare un cabarettista di successo. Dopo aver scoperto il tradimento di lui, Midge Maisel si ritrova ubriaca e senza scopo nel club dove si esibiva suo marito e improvvisa uno spettacolo. È l'inizio di una carriera folgorante. The Marvelous Mrs. Maisel è stato uno dei maggiori successi di Amazon Video, condito da tre Golden Globe, di cui due come miglior attrice nel 2018 e nel 2019 per la protagonista Rachel Brosnahan.

Fleabag su Amazon Prime Video

Ancora una commedia tutta in salsa femminile. Esilarante, provocatrice, Fleabag ci porta nella vita di una sarcastica donna che, privata di ogni freno inibitore, dice sempre quello che pensa e agisce con grande spavalderia, nascondendo in realtà i drammi e i dolori di un lutto che si porta dentro. Fleabag è una serie tv disponibile su Amazon Prime Video e si compone di due stagioni scritte, dirette e interpretate da Phoebe Waller-Bridge, una certezza per il mondo dell'intrattenimento e della drammaturgia.

Workin'Moms su Netflix

Workin' Moms è una serie televisiva canadese che vede come protagoniste Catherine Reitman, Jessalyn Wanlim, Dani Kind e Juno Rinaldi, nei ruoli di un gruppo di amiche che affrontano le sfide dell'essere madri lavoratrici. Dopo aver terminato il congedo per la maternità, queste quattro madri provano a tornare alla vita lavorativa senza trascurare la vita privata. Cinica e divertente, la serie si compone di quattro stagioni tutte disponibili su Netflix.

Amiche per la morte – Dead To Me su Netflix

Due stagioni e una terza in arrivo disponibili tutte su Netflix. Dead To Me è una serie scritta e prodotta da Liz Feldman con Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden, Max Jenkins e Sam McCarthy. La trama: due donne diventano grandi amiche in seguito alla frequentazione di un gruppo d'ascolto per persone che hanno subito da poco un lutto. Le due protagoniste diventano inseparabili e la storia alterna continuamente il dramma e la commedia. Gigantesche le protagoniste Christina Applegate e Linda Cardellini nel ruolo di Jen e Judy.