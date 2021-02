Dopo aver debuttato su Netflix il 2 ottobre 2020, Emily in Paris avrà presto una seconda stagione. La serie con Lily Collins nei panni Emily Cooper ha rapito gli spettatori della piattaforma, ma ha convinto anche le giurie, considerato che è in nomination ai Golden Globe con due candidature: come miglior serie commedia o musicale e come miglior attrice in una serie commedia o musicale proprio per Lily Collins. La seconda stagione sarà disponibile entro la metà del 2021, nell'attesa che venga rilasciata, ecco i nostri consigli: 5 serie tv da vedere se ti è piaciuta Emily in Paris.

Fate: The Winx Saga su Netflix

Al contesto di Emily in Paris proviamo ad aggiungere un pizzico di fantasy, e cosa abbiamo? Probabilmente la prima stagione di Fate: The Winx Saga. Ispirata al popolarissimo cartone animato creato dall'italiano Iginio Straffi, la serie si allontana da quegli scenari comodi e si inerpica per una strada più complessa e sicuramente più dark, senza però tralasciare anche qualche sorriso e qualche love story da ‘teen drama'. Già confermata una seconda stagione. Puoi guardare Fate: The Winx Saga su Netflix.

WandaVision su Disney Plus

Sembra una sit-com, ma non lo è. O meglio, è anche una sit-com ma è soprattutto la serie tv che apre ufficialmente la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. È WandaVision, fiore all'occhiello del catalogo Disney Plus. Complice la cadenza settimanale (la serie è ancora in corso), WandaVision sta letteralmente incollando gli spettatori ai propri dispositivi grazie alla sua struttura intrigante. Dentro c'è tutto: comicità, sentimento e azione. Wanda Maximoff aka Scarlet Witch e suo marito Visione si rifanno una vita in un sobborgo dove nulla è come sembra.

Girlboss su Netflix

Girlboss è stata una serie sfortunata perché cancellata dopo una sola stagione. Eppure, se hai apprezzato Emily in Paris soprattutto perché ti hanno colpito i look e il mood, apprezzerai anche di più la vera storia della blogger e imprenditrice Sophia Amoruso, che mette su un impero della moda vintage dopo aver perso tutto. Una sola stagione disponibile su Netflix.

We are who we are su Now Tv

We are who we are è una serie Sky Original firmata da Luca Guadagnino. I misteri, le amicizie e i primi amori di due ragazzi americani che vivono in una base militare in Italia. Una serie spensierata che ci porta alle domande delle nuove generazioni: chi siamo, chi vogliamo diventare e con chi vogliamo dividere la vita. È una serie che non è stata ancora confermata per una seconda stagione, ma che potrebbe presto essere annunciata. Notevole la colonna sonora, selezionata con cura dallo stesso Luca Guadagnino. We are who we are è disponibile su Now Tv.

Upload su Amazon Prime Video

Andiamo su terreni più scoscesi – ma comunque divertenti – rispetto a Emily in Paris. La serie tv che mi sento di consigliarti per concludere questo ciclo è Upload, la trovi disponibile su Amazon Prime Video. Immagina un futuro dove le persone possono caricare la loro coscienza in una vita ultraterrena, strafiga e tutta digitale. Questo futuro è al centro di Upload. Divertente, piena di colpi di scena ed effetti speciali, è una commedia sci-fi dove non manca il romanticismo.