Samuele Barbetta dopo Amici a Tu sì que vales, Maria De Filippi: “Sei sempre più bravo”

A cura di Giulia Turco

Samuele Barbetta dopo Amici 20 non si è fermato anzi, il suo successo nel mondo della danza è appena iniziato. Il ballerino che aveva stupito il pubblico del talent show lo scorso anno lo ha visto tornare sul palco di Tu sì que vales nelle vesti di direttore artistico di una compagnia, De Anima, un progetto artistico che ha messo in piedi insieme ad un gruppo di ragazzi, con i quali condivide stile, talento e creatività.

I complimenti di Maria De Filippi

Non sono mancati, inevitabilmente, i complimenti di Maria De Filippi che lo ha salutato con affetto: "Ciao Sam, sei sempre più bravo", gli ha detto in maniera sincera. Samuele come sempre si contraddistingue per umiltà, semplicità ed educazione. "Ho sempre pensato, da quando ti ho visto, che il tuo mestiere sarebbe stato questo", continua la conduttrice. Non a caso ad Amici, Samuele era uno dei suoi talenti prediletti che Maria ha sostenuto sin dall'inizio, dal momento delle selezioni, quando era stata lei stessa a volerlo nella scuola. Il ballerino, nonostante non sia arrivato in finalissima, ha stupito il pubblico per la sua i credibile sensibilità, la capacità di improvvisare storie e di dare nuova vita agli oggetti di scena.

L'abbraccio con Giulia Stabile

Nella scuola di Amici il suo percorso è stato segnato non solo dal talento, ma anche dall'amicizia, quella con Giulia Stabile, la sua complice nel talent. Entrato come allievo grazie al banco di Veronica Peparini, il ballerino classe 1997 proveniente dalla provincia di Padova, è stato eliminato nella settima puntata del serale, dopo una sfida contro Alessandro Cavallo che lo ha messo alla prova con l'improvvisazione. In diversi momenti è stato una spalla per Giulia che, quando Sam ha dovuto lasciare il programma, era scoppiata in lacrime. A Tu sì que vales Giulia è dietro il bancone della giuria: "Vieni qua, ti voglio bene", gli dice stringendolo in un dolce abbraccio.