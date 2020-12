Alfonso Signorini annuncia una clip che riassume la rivalità nata tra Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda il 21 dicembre. Le due donne si contendono lo “scettro” di regina della Casa. “Mi sono sentita un po’ offesa quando ha detto che adesso avrebbero pulito loro”, dice Maria Teresa in lacrime rifugiandosi nel confessionale. Lo scontro era già cominciato in diretta nel corso della penultima puntata del GF Vip. Già allora Samantha se ne era lamentata: “Non mi pare giusto che dica in diretta cose che non esistono”. La donna lascia intendere la coinquilina esasperi il suo malessere a favore di telecamera.

De Grenet: “Invece di protestare subito, Maria Teresa aspetta la puntata”

Samantha, più volte in settimana, ha difeso Filippo Nardi dopo la sua squalifica. La De Grenet lamentava il fatto che Maria Teresa non avesse protestato immediatamente per le parole dell’uomo. Ma la Ruta protesta: “Per le cose che ho sentito mi sono lamentata, il resto non l’ho sentito. Avrebbero dovuto dirmelo loro”. In diretta, Samantha attacca la donna: “Sono una spettatrice del GF, anche quest’anno l’ho visto. Quando sono entrata, se anche da fuori mi ero fatta un’opinione, ho cercato di lasciarla da parte. Ci sono stati due scontri con Maria Teresa che mi hanno lasciato il dubbio. Lei, invece di protestare con il diretto interessato, aspetta di parlare in puntata quando tanti telespettatori ci stanno guardando. Poi me la trovo in confessionale che piange e questi pianti non mi convincono”.

Antonella Elia attacca Samantha: “Troppa aggressività”

Maria Teresa replica: “La questione della pulizia forse l’ho presa male, ma è stato detto più volte anche a voce alta”. Samantha la interrompe: “Stai mentendo, non puoi fraintendere qualcosa che non c’è”. La donna conferma la sua versione e aggiunge: “È la sua opinione, la rispetto ma io penso di essere vera. In Casa qualcuno lo ha capito. Questa debolezza che mi viene in certi momenti può sembrare falsa. Sulle mie cose personali mi sento male e prima di affrontare una persona, ci penso”. Stefania Orlando: “Credo che Maria Teresa abbia temuto di essere defraudata del suo ruolo di ‘governante’ di questa Casa. Io voglio farle i complimenti perché si mette sempre a disposizione di tutti. Samantha e Filippo si sono messi a disposizione per sentirsi più a casa e questo fatto è stato percepito come il voler prendere in mano le redini di qualcosa che lei ha sempre gestito”. Antonella Elia difende la Ruta: “Credo che Samantha sia stata eccessivamente aggressiva”.