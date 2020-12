Per Filippo Nardi la squalifica dal GFVip è stato un fulmine a ciel sereno. Il concorrente infatti ha spiegato di non essersi reso conto della gravità delle sue parole, delle frasi sessiste e offensive che ha rivolto a Maria Teresa in settimana. Il Grande Fratello Vip, nella puntata di venerdì 18 dicembre, ha deciso di punirlo severamente con la squalifica, per condannare e prendere le distanze da un atteggiamento poco rispettoso che Nardi ha dimostrato, in generale, nei confronti delle donne della casa.

Filippo Nardi commenta la squalifica dal GFVip

Nonostante non fosse d'accordo con la scelta del programma, Nardi in puntata ha chiesto più volte scusa, a Signorini, al GFVip, al pubblico a casa e a Maria Teresa in primis, accettando di uscire dalla casa seduta stante. All'indomani della squalifica, l'ex gieffino è intervenuto sui social per un commento a caldo. Tramite Instagram Stories ha spiegato la sua delusione, chiedendo nuovamente scusa per il suo comportamento e ammettendo di essere andato ben oltre i limiti dello scherzo:

Mi scuso pubblicamente per qualsiasi frase che ha offeso la sensibilità pubblica, la mia ironia è sempre stata borderline e accetto di aver esagerato in alcuni momenti. Peccato, mi stavo divertendo molto. Buon Natale a tutti.

La squalifica di Filippo Nardi: "Dire porcate è violenza"

Alfonso Signorini in puntata ha spiegato le motivazioni che hanno spinto il GFVip ad eliminare Filippo Nardi dal gioco: "È giusto prendere provvedimenti quando si offende la dignità delle donne e delle persone in generale". Il conduttore si è detto incredulo che possano ancora essere attuati comportamenti del genere. Poi ha chiamato Filippo Nardi nel confessionale e lo ha introdotto al provvedimento disciplinare: "Dobbiamo toccare un argomento spiacevole. Ti abbiamo voluto fortemente nella casa. Sei una persona speciale, che ha dimostrato sempre arguzia ed eleganza. Poi, io stesso, sono rimasto basito da certe espressioni purtroppo infelici che ti sei lasciato scappare. In casa molte donne per le tue espressioni infelici, si sono accorte della gravità e si sono allontanate quando le pronunciavi". La sua prima reazione è stata: "Sono basito. Non me ne sono accorto".