Discovery ha sospeso Fratelli di Crozza a causa dell’emergenza Coronavirus. È quanto comunica la rete in una nota che conferma la momentanea sospensione dello show condotto da Maurizio Crozza sul Nove. Al posto della puntata live prevista per oggi 13 marzo andrà in onda una replica. “Una decisione presa in considerazione del particolare momento che stiamo vivendo” si legge nella nota.

Il Coronavirus sconvolge i palinsesti tv

Sono numerosissimi i programmi televisivi sospesi a causa del Coronavirus. Le reti hanno ridisegnato i palinsesti per lasciare maggiore spazio all’informazione e per uniformarsi alle direttive emanate per il contenimento del contagio. A subire le variazioni maggiori sono state le generaliste Rai e Mediaset che hanno preferito sospendere un gran numero di produzioni in attesa che termini l’emergenza sanitaria in Italia. A saltare, almeno per il momento, sono stati programmi quali La prova del cuoco, Vieni da me, I soliti ignoti (sarà in onda fino al 14 marzo, poi proseguirà in replica), Domenica Live, CR4 – La repubblica delle donne, Verissimo e numerosi altri. Per altri format, come il Grande Fratello Vip e Amici, si continua ad andare in onda in diretta ma senza pubblico e senza contatti tra i partecipanti. C'è posta per te, invece, terminerà domani il suo ciclo ma le puntate erano state già registrate con un anticipo di mesi rispetto alla messa in onda.

Sospese anche le serie tv

Il contenimento del contagio di Coronavirus sta condizionando non solo i programmi televisivi. Ne sono interessate anche diverse serie tv le cui riprese sono state sospese per favorire la sicurezza di attori e addetti ai lavori. Per il momento restano ferme le riprese di Bull, Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med, Dynasty, FBI, Grey's Anatomy, Law & Order: Unità Speciale, NCIS, New Amsterdam, Riverdale e delle serie tv in streaming The Falcon and the Winter Soldier, Carnival Row e Russian Doll.