Sabrina Ferilli cade dietro le quinte di Tu sì que vales, poi un botto la terrorizza

La puntata di Tu sì que vales di sabato 13 novembre, ha fatto spazientire per l'ennesima volta Sabrina Ferilli. Ma andiamo con ordine. È tornato Giovannino che si è avvicinato all'attrice e dopo avere usato uno spara coriandoli, l'ha invitata a pulire il pavimento. L'attrice si è impuntata: "Non voglio pulire, guarda che ti tiro la scopa in testa". Belén Rodriguez, per mettere fine allo scontro, si è offerta di spazzare al posto di Ferilli. Giovannino, furioso, ha portato in studio un'altra scopa.

Sabrina Ferilli ha afferrato la scopa e ha cominciato a rincorrere Giovannino dietro le quinte: "Ti faccio passare la voglia. Ma guarda questo". Purtroppo, nel buio non ha visto che c'era un intralcio sul pavimento ed è caduta rovinosamente: "Disgraziato", ha esclamato. Per fortuna non si è fatta male e si è rialzata subito: "Mi devo togliere le scarpe. Mi si è rotto anche il vestito". Giovannino era già tornato in studio, infondendo nei giudici il dubbio che siano più di uno. Ma la serata per la povera Sabrina Ferilli non era ancora finita.

Poco più tardi, Sabrina Ferilli è stata al centro di un nuovo scherzo. È ricomparsa la maschera blu che ha spiegato: "Sabrina è debole, sfiduciata, talvolta incapace. Perché le manca qualcosa nella vita". Quando ha tolto la maschera, si trattava di una vecchia conoscenza di Sabrina Ferilli, la terribile Nebula. La luce è andata via e l'attrice ha cercato rifugio nella madre Ida presente in platea: "Mamma questi si saranno gasati perché ci sei te, stasera mi ‘schioppano' davvero". Poi si è nascosta dietro gli operatori sperando di potersi aggrappare a loro. Nebula si è avvicinata a lei con una candela, ma Sabrina ha messo le cose in chiaro: "Se mi bruci, succede il finimondo". Poi rivolgendosi a Maria De Filippi:

"Se prendo fuoco, ti giuro che abbandono lo studio. Io ho tanti capelli, non sono come te che ne hai due. Te possino ammazzatte. Prendo fuoco in un attimo. […] Mi metto vicino a te, devi morire te prima di me".

Non si sbagliava, dietro di lei c'è stato un botto e Sabrina Ferilli si è spaventata.