Rossano Rubicondi aveva chiesto di essere cremato, Ivana Trump terrà metà delle sue ceneri Rossano Rubicondi ha lasciato tra le disposizioni dopo la sua morte la cremazione del corpo. È quanto riportato dai genitori Claudio e Rosa Rubicondi, che hanno accolto la richiesta di Ivana Trump rispetto al tenere metà delle sue ceneri, spedendo l’altra metà in Italia. I funerali, a questo punto, sarebbero già stati celebrati in America.

Le cause della morte di Rossano Rubicondi

Claudio e Rosa Rubicondi, ancora sconvolti dalla notizia della morte improvvisa del figlio Rossano, sono intervenuti a Pomeriggio 5 per raccontare in che modo sono venuti a conoscenza della scomparsa: "Ci hanno informati di un aneurisma polmonare, si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca da bagno della casa dove viveva da solo. Ci hanno detto anche che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline, ma noi non ne sapevamo niente".

Ivana Trump ha chiesto ai genitori metà delle ceneri di Rossano

Oltre alla chiamata arrivata a tarda sera di venerdì 29 ottobre, i genitori di Rossano Rubicondi hanno ricevuto quella di Ivana Trump, ex moglie di Rossano Rubicondi, che ha mostrato loro tutta la sua vicinanza: "Ci ha chiamati per esprimere intanto il suo dolore, adesso dice che ci spedirà la metà delle ceneri. Ci ha chiesto di tenerne una parte e le abbiamo detto subito di sì". La Trump si è chiusa nel suo silenzio e ha commentato laconicamente la morte dell'ex marito a People: "Sono devastata" ha dichiarato, poi il ritiro dalla condivisione pubblica.

Nessuno in Italia sapeva della malattia di Rossano Rubicondi

Un buco nero in Italia sulle condizioni di salute di Rossano Rubicondi che, a quanto emerge, avrebbe tenuto per sé il tumore che lo aveva colpito e non ne aveva fatto parola nemmeno con la famiglia. Gli amici e gli stessi genitori sono stati freddati dalla notizia della sua morte proprio perché, a loro dire, non sapevano che l'uomo stesse affrontando un momento così difficile. "Avremmo voluto stargli vicino" ha dichiarato Simona Ventura, che ha reso nota la notizia del decesso venerdì scorso sul suo profilo Twitter.