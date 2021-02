in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Rosalinda Cannavò non ha intenzione di perdonare Dayane Mello per averla mandata al televoto contro Stefania Orlando e per l'atteggiamento tenuto nei suoi confronti negli ultimi tempi. A Samantha De Grenet, che ha provato a portare pace tra le due amiche, ha spiegato che nonostante voglia bene a Dayane, stavolta non cambierà idea sul suo conto.

Rosalinda Cannavò non si fida più di Dayane Mello

Rosalinda Cannavò ha chiarito di avere dei dubbi sulla sincerità di Dayane Mello. Trova che il suo comportamento non sia affatto quello di una persona che si proclama sua amica: "Come lei ha avuto dei dubbi su di me, anche io a un certo punto mi devo dare degli schiaffoni in faccia e dirmi ‘Svegliati'. Posso dubitare anch'io o devono solo dubitare gli altri di me? Devo stare muta, fare il cane e basta?". Poco prima di confidarsi con Samantha, Rosalinda aveva consolato Dayane che era in lacrime dopo la lite con Tommaso. Sembrava un gesto distensivo ma a quanto pare non lo era.

Rosalinda Cannavò scoppia a piangere

in foto: Rosalinda mentre si confida con Samantha De Grenet

Samantha De Grenet ha detto a Rosalinda che non si permetterebbe mai di entrare nel merito del loro rapporto: "Solo voi potete sapere in cuor vostro cosa vi ha legato". Cannavò, allora, è scoppiata a piangere sostenendo che Dayane le abbia "fatto dei sorrisini quando è uscito Andrea Zenga". Ferita, ha continuato a sfogarsi:

"Sono state continue pugnalate. Ho sempre fatto io un passo nei suoi confronti. Ho sempre avuto fin troppa sensibilità con lei. L'ho sempre giustificata anche quando non era giustificabile. Non mi si può buttare così come una scarpa vecchia. Perché quando lei aveva bisogno di energie nuove (si riferisce all'esigenza espressa da Dayane di legare anche con altre ragazze della casa, ndr), io muta me ne stavo, in un angolo. Quando invece io incontro una persona che mi fa stare bene, lei mi butta in un cesso. Mi ha infangata. Non mi può attaccare sul personale, come se avessi finto tutto e avessi messo in gioco la mia vita fuori per creare una strategia e usare un ragazzo qua dentro. Lo ha detto continuamente a tutti".

Infine, ha chiarito a Samantha De Grenet di avere le idee chiarissime sul suo rapporto con Dayane Mello, quindi anche se lei provasse a farle cambiare idea, non ci riuscirebbe: "Io ho le idee molto chiare e nette e non me le si può cambiare, perché ci sono cose che non mi tornano. Mi dispiace, tu sai che voglio bene a Dayane, però mi sono sentita presa in giro e nonostante questo quando l'ho vista piangere sono andata da lei. Però quello che penso, lo porterò avanti".

