Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, sta vivendo un momento di grande riflessione nella casa del Grande Fratello Vip. La concorrente freme per avere al più presto un confronto con il fidanzato Giuliano Condorelli. Al netto della crisi che ci sarebbe tra loro, Rosalinda sembra determinata a lottare per salvare questo rapporto che dura ormai da 10 anni e che avrebbe già subito il duro colpo di un tradimento.

Giuliano Condorelli avrebbe tradito Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ha riconosciuto che Giuliano Condorelli è restato al suo fianco mentre lei fingeva di avere una relazione con gli attori con i quali era impegnata sul set, da Gabriel Garko a Massimiliano Morra. Tuttavia, non crede che questo possa giustificare il duro colpo che lui le avrebbe inferto. A suo dire, Giuliano l'avrebbe tradita:

"Non sono una santa, ho fatto tantissimi errori. Ma li ha fatti anche lui. Io non gli ho puntato la pistola alla tempia imponendogli di accettare certe condizioni, perché le cose le abbiamo fatte in due. Quello che ha fatto lui a me, è stata una ferita ancora più grande. Un tradimento, capisci? E io non mi sono mai permessa di rinfacciarglielo".

Dayane Mello, che ha raccolto la sua confidenza, ha spiegato che non può pensare di avere un figlio con un uomo con il quale vive il costante timore che possa lasciarla. Rosalinda Cannavò le ha fatto eco: "Non ho certezze, che poi in amore certezze non ce ne sono, però il sentirsi al sicuro, sentirsi la sua donna. Io questa sensazione non ce l'ho da anni. Non siamo più ragazzini, abbiamo quasi 30 anni. Capisci che io non voglio più una relazione così?".

Rosalinda Cannavò spera ancora in un futuro con Giuliano

Rosalinda Cannavò ha spiegato che dentro la casa non può prendere una decisione sul suo rapporto con Giuliano Condorelli. Aspetta di avere l'opportunità di incontrarlo una volta finita l'esperienza al Grande Fratello Vip, per capire se possa esserci un futuro insieme. Ha ribadito che per lei questa è una storia troppo importante per lasciare che vada a monte senza prima un dovuto confronto: