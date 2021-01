Un altro terremoto si abbatte sulla Casa del Grande Fratello Vip. Ai concorrenti, in vista del nuovo allungamento del reality, è stata data la possibilità di ricevere una telefonata da parte dei loro familiari. A chiamare Rosalinda è stata la sua famiglia, in particolare i genitori e la sorella Francesca che la supportano a distanza dall’inizio della sua avventura nella Casa di Cinecittà. Ma in questa occasione, a Francesca è andato un compito ingrato: comunicare alla sorella Rosalinda la decisione del fidanzato Giuliano Condorelli di prendersi una pausa, una decisione che Giuliano non ha comunicato all'attrice in prima persona per motivi ancora sconosciuti.

Giuliano Condorelli si allontana da Rosalinda Cannavò

Secondo quanto si legge nella didascalia di un video caricato sul sito del Grande Fratello, Francesca ha comunicato alla sorella la decisione del fidanzato Giuliano. “La Vip si apre ai compagni sulla storia con Giuliano, scossa dal messaggio riportatole da sua sorella in cui lui chiede una pausa”, è quanto si legge sul sito ufficiale del GF Vip. Condorelli, dunque, avrebbe fatto sapere alla fidanzata Rosalinda di volersi distaccare, almeno per il momento.

in foto: Il video pubblicato sul sito ufficiale del Gf Vip con la didascalia che racconta la richiesta di Giuliano

Rosalinda Cannavò: “Mi aveva già lasciata in passato”

Rosalinda, scossa dalla comunicazione ricevuta dalla sorella, ha comunicato ai suoi compagni di gioco che Giuliano l’aveva già lasciata qualche tempo prima che la giovane entrasse nella Casa del GF Vip, perché convinto di non essere più innamorato di lei. “Vivevamo insieme a Milano. Un giorno si sveglia e mi dice che non mi ama più”, ha confessato l’attrice senza riuscire a trattenere le lacrime. I due si sarebbero ritrovati solo dopo qualche tempo e sono rimasti insieme fino a oggi. Ma adesso la richiesta di Condorelli rimescola le carte in gioco: che ne sarà del suo rapporto con Rosalinda Cannavò?