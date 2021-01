Tra i programmi di stasera venerdì 1 gennaio c'è "Roberto Bolle – Danza con me" su Rai Uno. Lo spettacolo realizzato dal famoso ballerino, giunto alla sua quarta edizione.

Alla conduzione ci saranno anche Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. Tra gli ospiti, invece, spiccano i nomi di Vasco Rossi, Diodato, Michelle Hunziker e Ghali.

Tra i film di stasera 1 gennaio 2021 segnaliamo il film animato "Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare" su Rai Due, la commedia "C'est la vie – Prendila come viene" su Rai Tre, il celebre film gangster "Il Padrino" su Rete Quattro, la commedia italiana "Natale a cinque stelle" su Canale 5 e il film d'azione "Point Break" su Italia Uno.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Roberto Bolle – Danza con me (Spettacolo)

Roberto Bolle – Danza con me (Spettacolo) 00:15: Overland 21 Danimarca: tra storie, fiabe e leggenda (Documentario)

Overland 21 Danimarca: tra storie, fiabe e leggenda (Documentario) o1:10: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:37: Che tempo che fa (Programma di informazione)

Rai Due

21:05: Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare (Film animato)

Alvin Superstar – Nessuno ci può fermare (Film animato) 22:45: I tre moschettieri (Film storico)

I tre moschettieri (Film storico) 00:30: O anche no (Rubrica)

O anche no (Rubrica) 01:00: The last witch hunter (Film fantastico)

Rai Tre

21:20: C'est la vie – Prendila come viene (Film commedia)

C'est la vie – Prendila come viene (Film commedia) 23:20: Tg 3 Linea Notte (Programma di approfondimento)

Tg 3 Linea Notte (Programma di approfondimento) 23:30: Meteo 3 (Programma di informazione)

Meteo 3 (Programma di informazione) 23:35: Achille Tarallo (Film commedia)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Il Padrino (Film gangster)

Il Padrino (Film gangster) 01:10: Terapie e pallottole (Film commedia)

Terapie e pallottole (Film commedia) 02:59: TG4 – Ultima ora (Programma di informazione)

TG4 – Ultima ora (Programma di informazione) 03:24: Ragtime (Film drammatico)

Canale 5

21:20: Natale a 5 stelle (Film commedia)

Natale a 5 stelle (Film commedia) 23:22: The Beatles (Film biografico)

The Beatles (Film biografico) 01:25: Tg5 (Programma di informazione)

Tg5 (Programma di informazione) 02:02: Striscia la notizia (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:20: Point Break (Film d'azione)

Point Break (Film d'azione) 23:51: Matrix (Film fantastico)

Matrix (Film fantastico) 02:15: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione) 02:26: Sport Mediaset – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Odio l'estate (Film commedia)

Odio l'estate (Film commedia) 23:10: Red 2 (Film d'azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Pane, amore e gelosia (Film commedia)



23:00: Lazzaro felice (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Le mille e una notte (Miniserie)

23:05: Le mille e una notte (Miniserie)

Rai Storia

21:10: Io sono Venezia (Documentario)

22:45: Storie contemporanee (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)

21:05: Grande Fratello Vip (Reality Show)

La7

21:15: L'attimo fuggente (Film drammatico)

23:45: La classe (Film drammatico)

La7d

20:30: Josephine, ange gardien (Serie tv)

22:20: Josephine, ange gardien (Serie tv)

TV8

21:30: Balla coi lupi (Film commedia)



00:30: Robin Hood (Film storico)

Real Time

21:25: Bake off Italia (Programma di cucina)

23:00: Social Family (Reality)

Cielo

21:15: L'ultimo amore di Casanova (Film storico)

23:15: Helmut Newton (Documentario)

Nove

21:25: I migliori fratelli di Crozza (Programma satirico)

22:45: The best of Aldo, Giovanni e Giacomo (Rubrica cinematografica)

Paramount

21:10: Ghostbusters (Film animato)

23:00: Ghostbusters (Film animato)

Iris

21:14: Di nuovo in gioco (Film commedia)

23:17: Gli spietati (Film drammatico)

Dmax

21:25: Ingegneria fuori controllo (Documentario)

23:15: Uomini di pietra (Documentario)

Focus

21:15: Giant of the sky (Documentario)

23:55: Ancient discoveries (Documentario)

Top Crime

21:10: Chicago PD – "Una testimone chiave" (Serie tv)

22:00: Chicago PD – "Giustizia è fatta" (Serie tv)