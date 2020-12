Danza con me arriva alla sua quarta edizione. Presentata in conferenza stampa via streaming dai protagonisti, Roberto Bolle annuncia così il ritorno di quello che ormai è un vero e proprio punto di riferimento per il servizio pubblico. Si potrebbe dire che non è il primo dell'anno se non c'è Roberto Bolle su Rai1. Come di consueto, è il primo grande show che apre l'anno nuovo, in onda il primo gennaio 2021. Prima di questo format, la danza classica nella percezione popolare era ben lontana prima dello show. E sono concetti che prendiamo in prestito dagli stessi protagonisti, i dirigenti Rai presenti in conferenza, il direttore Stefano Coletta e il suo vice Claudio Fasulo, che sin dalla prima edizione ha sostenuto e supportato questo spettacolo: "Il condensato che Roberto Bolle mette in questo appuntamento, diventato un po' come il concerto di Capodanno – spiega Stefano Coletta – è per me segno di grande ammirazione. Ho sempre guardato con grande predilezione queste tre serate e uno dei miei primi movimenti è stato quello di riproporre il best dei tre appuntamenti che erano andati in onda su Rai1 perché rappresentano quello che la tv nell'intrattenimento dovrebbe fare con maggior frequenza".

I protagonisti della quarta edizione di Danza con me

A condurre la quarta edizione di Danza con me ci saranno Francesco Montanari, Stefano Fresi e Miriam Leone. I due attori si sono resi protagonisti di una incursione divertente in conferenza stampa, entrando registrati sotto i falsi nomi dei ballerini Rudol'f Nureev e Michail Baryšnikov: "Abbiamo hackerato il sistema. Siamo stati ingannati da Bolle, ci avevi detto che la conferenza era prevista per domani". Un'atmosfera giocosa che lascia anticipare anche quelli che saranno i temi e i legami che si svilupperanno sul palco. Tra gli ospiti: Vasco Rossi, Michelle Hunziker , Diodato, Ghali, Fabio Caressa. Ci sarà anche un momento in cui Roberto Bolle proverà ad insegnare qualche passo ai conduttori, Stefano Fresi e Francesco Montanari. Roberto Bolle anticipa che con Michelle Hunziker canterà una canzone, mentre con Miriam Leone ci sarà un ballo. Su Vasco Rossi: “È un artista straordinario, che ama la danza. Mi ha confessato di aver già collaborato con la Scala, quando era giovanissimo”. Vasco Rossi manca dalla tv dal 2005 e ha scelto Danza con me per lanciare in esclusiva la sua nuova canzone nel segno e nella speranza della rinascita: “Una canzone d’amore buttata via”. Il brano è stato coreografato da Mauro Bigonzetti per Roberto Bolle insieme con Virna Toppi, Prima Ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Agnese Di Clemente e Gioacchino Starace, della Compagnia della Scala, in un incrocio di passi a due, momenti corali e assoli per raccontare l’amore in ogni sua forma.

Vedremo uno show pieno di idee nuove, balletti che prendono vita dalla commistione di generi per un momento che saprà coniugare intrattenimento, arte e spettacolo. Uno show riconosciuto nel mondo come un prototipo di qualcosa che altrove semplicemente non c'è. Uno show che infonde bellezza, arte, serenità. Roberto Bolle spiega: "Anche qeust'anno, il prodotto che mettiamo in scena sia di altissima qualità. Forse è il più bello tra quelli che abbiamo realizzato fino ad ora". Tra gli ospiti c'è anche Ghali che offrirà al pubblico la sua musica ma anche un momento in cui si parlerà di diritti civili. Tra gli ospiti anche Diodato e Fabio Caressa. Un grande spettacolo in cui non si può rinunciare alle emozioni.