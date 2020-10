La puntata di stasera, giovedì 15 ottobre 2020, de Le Iene, non vedrà in studio Roberta Rei. La giornalista e conduttrice del programma di Davide Parenti ha contratto il Covid-19, per questa ragione non potrà essere presente nel corso della trasmissione, al suo posto ci sarà, quindi, Matteo Viviani.

Le dichiarazioni di Roberta Rei

Dopo la notizia di Alessia Marcuzzi che è risultata negativa al Covid-19, arrivata proprio in queste ultime ore, in seguito all'annuncio choc nel corso della precedente puntata dello show di Italia1, è giunta invece quella che riguarda Roberta Rei, stavolta, purtroppo, positiva al virus. La giornalista, però, ci ha tenuto a tranquillizzare il pubblico raccontando la sua esperienza e invitando alla prudenza, anche quando non si riscontrano sintomi particolarmente gravi:

Sto bene, sono solo un po’ stanca e dormo parecchio! A parte quello sto bene! L’ho “scoperto” domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perché ero stata a contatto con un caso sospetto. Il primo tampone fatto era negativo, credo perché fatto troppo presto, quindi ho aspettato il secondo ed è uscito positivo. Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo potevo essere per gli altri.

Le dichiarazioni dei colleghi

Intanto, le puntate proseguono e in studio sono presenti Nina Palmieri, Matteo Viviani che costituirà la conduttrice napoletana e Veronica Ruggieri. Nonostante le varie difficoltà affrontate dal programma in questi mesi, sin dall'inizio della pandemia, fu infatti uno dei primi a chiudere i battenti, Le Iene non si fermano, come affermano i colleghi di Roberta Rei: “Ci siamo anche oggi, chissà per quanto, anche se cambiamo continuamente formazione! Facciamo il turn over come le squadre di serie A!” dice Nina Palmieri in diretta dallo studio. “Esatto! Ormai ci tocca fare il bollettino settimanale: dopo Alessandro Politi, dopo Giulio Golia”- continua Matteo Viviani, “Stavolta è il turno della nostra Roberta Rei, che purtroppo è positiva al Covid” ha concluso Veronica Ruggieri