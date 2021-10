Ritrovato Nego do Borel, il cantante era sparito dopo le minacce di suicidio sui social Nego do Borel è stato ritrovato, dopo la denuncia di scomparsa di lunedì 4 ottobre sporta dalla madre del cantante alla polizia. Secondo la stampa brasiliana il rapper, su cui pesa un’accusa di presunto stupro ai danni di Dayane Mello, è stato trovato nella serata di martedì 5 ottobre, in un motel a nord di Rio de Janeiro. L’artista ha dichiarato di aver preso delle pillole per dormire e di non essersi reso conto della preoccupazione causata dalle lunghe ore di silenzio, tanto che qualcuno ha pensato si fosse tolto la vita, come d’altronde aveva ipotizzato lui stesso in uno sfogo sui social.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo lo scandalo molestie ai danni di Dayane Mello che ha travolto il cantante brasiliano Nego do Borel, tra i concorrenti del reality A Fazenda, da cui è stato squalificato, non sono mancate notizie circa le difficoltà affrontate dal rapper in seguito alle accuse di presunto stupro rivoltegli in queste settimane. Nella giornata di lunedì, infatti, era stata denunciata la sua scomparsa dalla madre e la polizia si era messa sulle tracce dell'artista, poi ritrovato nella serata di martedì in un motel nelle vicinanze di Rio de Janeiro.

Nego do Borel ritrovato a Rio de Janeiro

A causa di un recente sfogo che Borel aveva condiviso sui social, in cui diceva di essere innocente e paventava l'ipotesi di uccidersi se la faccenda del presunto stupro non si fosse risolta, la scomparsa del cantante aveva destato una certa preoccupazione, temendo che davvero il rapper avesse preso la decisione di togliersi la vita. Così non è stato. Stando a quanto riporta la stampa brasiliana, dopo ore di ricerche la polizia lo ha scovato in un motel nella zona nord di Rio de Janeiro, dove è stato sottoposto ad un interrogatorio, in cui ha dichiarato di aver lasciato la sua abitazione nella mattinata di lunedì 4 ottobre, senza dichiarare dove sarebbe andato, sebbene l'idea fosse semplicemente quella di raggiungere degli amici. Sfinito e stanco emotivamente, però, il cantante pare abbia deciso di non dar adito al suo piano e, infatti, si è rifugiato nel motel in cui è stato trovato, dichiarando di aver ingerito ben quattro pillole di sonnifero per provare a dormire, senza rendersi conto del fatto che, intanto, erano passate ore dal suo allontanamento, che avevano destato preoccupazione soprattutto nei suoi familiari.

Le dichiarazioni della sorella Raiana

Secondo la sorella di Nego do Borel, Raiana Gomes, raggiunta dalla testata brasiliana G1, il cantante si sarebbe allontanato perché distrutto dal clamore mediatico che ha scatenato la vicenda del presunto stupro: "Per quanto ne so non ha mai avuto problemi con l'alcol, con le medicine o altro, per cui credo di sia allontanato per disperazione, la gente sta solo giudicando". La ragazza, poi, ha cercato di prendere le difese di suo fratello, dichiarando che ancor prima di entrare a La Fazenda, il rapper non era pienamente in sé: "Gli ho chiesto se fosse pronto, lui ha detto di sì, ma non è stato convincente" per poi aggiungere: "Un'accusa di stupro è grave, non si può parlare di questo, non è stato uno stupro".

Le precedenti accuse di violenza e abusi

Sul rapper, intanto, oltre all'accusa di presunto stupro ai danni di Dayane Mello, pesano altre denunce di questo genere che, poco prima della sua partecipazione al reality, sono state rese note dalle sue ex fidanzate. La prima, comparsa intorno al 17 settembre, appartiene all'attrice Duda Reis, la quale sostiene di essere stata aggredita e violentata mentre era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. A questa, poi, si aggiunge anche un'altra ex fidanzata, la modella Swellen Sauer che, all'inizio del 2021, ha rivelato di essere stata presa a pugni dal suo ex, con cui ha avuto una relazione nel 2013.