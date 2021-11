Raimondo Todaro e le liti con Alessandra Celentano: “Siamo due impulsivi, ma fuori onda solo sorrisi” In un’intervista a Nuovo Tv, Raimondo Todaro, nuovo professore di Amici 21, ha raccontato il suo rapporto con le altre due coach della scuola, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Con quest’ultima, il ballerino ha avuto alcune discussioni durante le ultime puntante, ma chiarisce che: “Le nostre non sono “liti” in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi. Ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca”.

A cura di Elisabetta Murina

Raimondo Todaro è il nuovo professore di danza di questa edizione di Amici. Al suo fianco, due figure storiche del talent di Maria De Filippi: Veronica Peparini e Alessandra Celentano. In un'intervista al settimanale Nuovo Tv, l'ex ballerino di Ballando con le Stelle ha svelato in che rapporti è con le altre coach, specie con la temuta maestra di danza classica con cui nelle ultime settimane ha avuto alcune discussioni. E ha poi parlato della sua esperienza nello show e della storia d'amore con la ballerina Francesca Tocca: "Mi piace tutto, la puntata vola perché mi diverto e i ragazzi hanno un grande talento".

Raimondo Todaro su Alessandra Celentano: "Siamo due impulsivi"

Il nuovo insegnate di ballo di Amici 21 ha raccontato, in un'intervista a Nuovo Tv, i retroscena dei rapporti con le altre coach, Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Durante le puntate capita (anche se raramente) che abbiano tutti e tre la stessa opinione sull'esibizione di un ballerino e questo, spiega Raimondo, un pò lo preoccupa: "Temo e invidio la stessa cosa: l'esperienza. Loro sono ad Amici da tanto tempo quindi conoscono meglio le dinamiche di gara. Io imparo ora". L'ex ballerino di Ballando con le Stelle si è poi soffermato sul legame con la collega Celentano, con cui si è più volte scontrato nelle ultime puntate sulla ballerina Serena Carella: "Le nostre non sono "liti" in onda, ma divergenze di opinione. Siamo due impulsivi. Ma dietro le quinte tra noi ci sono solo sorrisi e stima reciproca".

Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Veronica Peparini

La storia d'amore tra Raimondo e Francesca Tocca

Durante una puntata di Amici 21, Raimondo Todaro ha baciato Francesca Tocca, ballerina professionista del programma ormai da diversi anni, confermando in diretta il loro ritorno di fiamma dopo un periodo di separazione. Questo gesto è servito solamente al pubblico per capire che tra i due era scoppiata di nuovo la passione perché, ha spiegato il ballerino, "dietro le quinte lo sapevano tutti. Ma Francesca e io siamo riservati, non pubblicizziamo il nostro privato". Nel 2013, Raimondo e Francesca sono diventati genitori per la prima volta di Jasmine, che oggi ha 8 anni e si cimenta nella ginnastica artistica.

Leggi anche Raimondo Todaro e Francesca Tocca, il ballerino svela la verità sul ritorno di fiamma