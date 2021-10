Raimondo Todaro e Francesca Tocca, il ballerino svela la verità sul ritorno di fiamma Raimondo Todaro si è raccontato nella trasmissione Verissimo. Ha svelato com’è davvero il rapporto con Alessandra Celentano dietro le quinte di Amici, poi ha parlato della sua vita privata. Il ballerino ha ricordato la sua infanzia, poi ha fatto chiarezza sul ritorno di fiamma con l’ex moglie Francesca Tocca.

A cura di Daniela Seclì

Raimondo Todaro è intervenuto in collegamento nella puntata di Verissimo trasmessa sabato 23 ottobre. Ha raccontato che ha iniziato a ballare che aveva solo 6 anni. I suoi genitori lo portarono in una scuola di danza e gli chiesero di provare, con la promessa che se non gli fosse piaciuto, avrebbe potuto smettere subito: "Era il 1993 e da allora non ho mai smesso".

Silvia Toffanin ha sondato la sua vita privata e gli ha chiesto se sia davvero possibile ricucire il matrimonio con Francesca Tocca: "Ad Amici ci sei tu ma c'è anche la tua ex moglie. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma?". Il ballerino ha replicato che la decisione spetta alla sua ex:

"Bella domanda, intanto vediamo cosa succede domani e poi, che cosa ti devo dire, da che mondo e mondo decide sempre la donna. Lo stai chiedendo alla persona sbagliata".

Amici, il retroscena su Alessandra Celentano

Raimondo Todaro ha dichiarato di trovarsi molto bene ad Amici: "Mi hanno accolto bene dal primo giorno. Mi sento a casa, sono molto felice. Alessandra Celentano? Mi stuzzica un pochettino, ma nutro un profondo rispetto per lei e mi fa anche simpatia. A volte vediamo io nero e lei bianco ma fa parte del nostro mestiere". Poi, ha svelato un retroscena proprio sulla professoressa di danza:

"Io mi trovo benissimo sia con Alessandra che con Veronica. Con Alessandra ci stuzzichiamo un pochino di più ma finisce lì, abbiamo un ottimo rapporto. Adesso ti dico la verità. La Celentano, dietro le quinte, nel backstage mi chiede pure qualcosa di latino. Quando lei dice "La danza è una", vuole far credere che stia dicendo che l'unica danza è quella fatta bene, in realtà intende che l'unica danza è la classica. Che coppietta che siamo. Io la adoro, le ho dedicato pure un pezzo di coreografia, le ho ballato a un metro e lei figurati se mi ha fatto un complimento…".

L'infanzia e l'amore per la figlia Jasmine

Il ballerino ha parlato anche della sua famiglia. Ha avuto parole bellissime per i suoi genitori: "I miei genitori sono sempre stati presenti ma in maniera diversa. Mamma se non la fermi ti allaccia pure le scarpe. Mi ha sempre accompagnato in sala. Non ha perso mai un minuto delle gare. Mio padre è un grande. Non è una presenza ingombrante ma c'è sempre. Mio fratello è il matto della famiglia. Salvo è tre anni e mezzo più grande di me. È il mio punto di riferimento. Balla anche lui, ha una scuola. Quando avevo 13 anni, mio padre ha avuto una brutta malattia. Non poteva più lavorare. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo aperto una scuola di danza". Infine, ha parlato della gelosia che prova per la figlia Jasmine, avuta da Francesca Tocca, che oggi ha 8 anni: