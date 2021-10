“Serena è troppo grossa”, Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano: “Ognuno è come è, sticazzi” È scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro per l’esibizione di Serena, giudicata troppo “grossa” per ballare. Raimondo Todaro la difende: “Serena è grossa e fa tutto. Sticazzi se è grossa, sticazzi! Non va giudicata da ferma, ma quando è in movimento. Mettitelo in testa. Apriti! Vai a giudicare Miss Italia”.

Sono arrivate le prime discussioni in questa edizione di Amici di Maria De Filippi tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, giusto a chiarire uno dei reali motivi per cui la produzione ha deciso di far entrare uno come l'ex Ballando in gioco. Alessandra Celentano non è più la sola a spadroneggiare assolutisticamente nell'argomento ‘danza' e adesso soffre il virgulto Todaro. Ma andiamo con ordine: vediamo cosa è successo.

La discussione tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

La questione nasce in quello che abbiamo visto nel corso della puntata di domenica 31 ottobre. Subito dopo l'esibizione di Serena, la giovane allieva che è stata criticata sin dal principio da Alessandra Celentano, è nata l'accesa questione tra i due. Il motivo? Sempre il solito, quando si tratta di Alessandra Celentano: il fisico di Serena non sarebbe adatto e all'altezza per la danza. Raimondo Todaro è di diverso avviso: "Sono contento della sua esibizione. Se penso a quando è stato detto che ho regalato un banco, mi viene da ridere". Alessandra Celentano non è dello stesso avviso: "A livello di movimento passa, a livello di esecuzione alcune cose passano altre no. Il tuo problema è a livello di fisico, di doti e linee. Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa e tanta. Sì, sei tanta".

Lo scontro

Nel botta e risposta tra i due, Alessandra Celentano non risparmia il nome della compagna di Raimondo Todaro, Francesca Tocca. Il motivo è l'arringa di Raimondo Todaro:

Penso che ognuno ha il suo fisico. Il concetto è la differenza tra una ballerina e un concorso di bellezza: a Miss Italia si giudica il corpo da fermi. Se lei dice ‘grossa’ si pensa a una persona lenta, impacciata, senza dinamica e ritmo. Serena è grossa e fa tutto. Sticazzi se è grossa, sticazzi! Non va giudicata da ferma, ma quando è in movimento. Mettitelo in testa. Apriti! Vai a giudicare Miss Italia.

Alessandra Celentano menziona Francesca Tocca

A quel punto, Alessandra Celentano menziona Francesca Tocca, la compagna di Todaro: "Ti prendo un nome a caso: Francesca Tocca. La Tocca è grossa? Giulia Stabile, Elena D'amario. Sono grosse?”. Nel vedere Raimondo Todaro in difficoltà, Maria De Filippi ha troncato la questione. Sarà chiaramente la lite massima delle prossime settimane.