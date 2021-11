Amici 21, Alessandra Celentano si accanisce contro Serena: “Il suo è un banco regalato” Continua l’accanimento di Alessandra Celentano nei confronti di Serena Carella Amici 21. La maestra ha deciso di mandare in sfida la ballerina di Raimondo Todaro dopo averla criticata duramente per le sue caratteristiche fisiche durante l’ultima puntata (31 ottobre). E ha ribadito ancora una volta il suo pensiero: “ll banco di Serena è un banco regalato”.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandra Celentano ha preso di mira Serena Carella ad Amici 21. E, come ormai fa da diversi anni nel programma, quando sceglie il suo "bersaglio" non gliele manda di certo a dire. Durante l'ultima puntata (31 ottobre), la maestra ha criticato duramente la ballerina di Raimondo Todaro per le sue caratteristiche fisiche, pur riconoscendole nel complesso un buon movimento: "Il tuo fisico non mi piace perché sei grossa e tanta". Per questa ragione, ha deciso di mandarla in sfida con un'aspirante allieva, Alessia, con un fisico più adatto alla danza del suo.

Alessandra Celentano manda in sfida Serena

Durante la settimana, dopo le critiche subite in puntata per il suo fisico, Serena riceve una busta rossa da parte della maestra Celentano. L'insegnante chiede una sfida immediata con un'aspirante allieva, Alessia, che "quantomeno ha il fisico che una ballerina dovrebbe avere". Nella lettera ribadisce ancora una volta il suo pensiero su Serena: "Credo abbia un buon movimento ma manca di alcuni requisiti fondamentali per una ballerina degna di questo nome, come il fisico e le linee. Sin dal primo giorno ho detto che il banco di Serena è un banco regalato e che fuori ci sono delle ballerine vere che meritavano più di lei un posto nella scuola".

La reazione di Serena

Serena ha capito che la maestra Celentano ha delle perplessità nei suoi confronti fin dall'inizio di questa edizione di Amici. La ballerina di Raimondo Todaro ha anche compreso che per l'insegnante lei non ha proprio possibilità di migliorare a causa delle sue caratteristiche fisiche ritenute inadatte alla danza: "Non mi dice che posso migliorare, mi dice no e basta, che io con il mio fisico non posso fare la ballerina". Già durante la puntata di domenica 31 ottobre, la Celentano non gliele aveva di certo mandate a dire, creando un vero e proprio botta e risposta con l'insegnante di Serena che, invece, si era detto contento dell'esibizione e del percorso della ragazza.