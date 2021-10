Amici 21, scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano: “Parli solo tu, che palle!” In questa nuova edizione di Amici, l’arrivo di Raimondo Todaro ha generato una nuova rivalità tra i docenti della scuola, quella tra Alessandra Celentano e l’ex Ballando con le Stelle. Rivalità che ha trovato conferma anche nella puntata del 17 ottobre, quando è scaturita una discussione da una scelta di Celentano.

A cura di Andrea Parrella

Le gerarchie ad Amici 21 vanno definendosi sempre di più. Di settimana in settimana, il talent di Maria De Filippi passato alla domenica pomeriggio con il classico appuntamento settimanale, sta mettendo in scena quelli che sono schemi del dibattito in studio in queste prime settimane in cui la classe inizia a prendere forma.

Cos'è successo il 17 ottobre ad Amici 21

L'asse Celentano-Todaro, ad esempio, è di quelli che sta regalando interessanti siparietti settimanali. L'arrivo di Raimondo Todaro ad Amici ha infatti generato una certa rivalità tra l'ex insegnante di Ballando con le Stelle e la storia professoressa del talent di Maria De Filippi. Una rivalità che ha trovato conferma anche nella puntata del 17 ottobre, quando è scaturita una discussione da una scelta di Alessandra Celentano. L'insegnante, infatti, ha voluto mostrare a Serena (allieva scelta da Todaro) la corretta apertura di gambe. Per farlo ha chiesto alla professionista Giulia di mostrarlo.

Lo scontro Todaro-Celentano

Cosa che Todaro non fatica a definire “un’infamata”. Alessandra Celentano risponde però a tono: “Se il corpo non è idoneo e adatto, il lavoro non viene bene”. Raimondo Todaro ci ha quindi tenuto a difendere Serena, dicendo che la sua allieva l'abbia emozionato di più e non dando molta considerazione a Celentano, che prima di una pausa pubblicitaria ha sbottato: “Oh ma parli solo tu? Che palle!”.

Amici di domenica, un altro successo di Maria De Filippi

Intanto Amici si conferma ancora imprescindibile per Mediaset e quest'anno sembra aver cambiato la domenica di Canale 5. Dopo una ventesima edizione in cui ha ritrovato l'antico splendore soprattutto sotto il profilo degli ascolti, il talent ha sorpreso nella nuova, temporanea collocazione della domenica pomeriggio, tenendo testa in termini di ascolti alla Domenica In di Mara Venier e servendo la volata perfetta a Verissimo.