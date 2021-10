Amici21, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si baciano in diretta e confermano il ritorno di fiamma Raimondo Todaro e Francesca Tocca si baciano in diretta ad Amici21. I due si erano lasciati circa due anni fa, ma da qualche tempo si vociferava di un possibile ritorno di fiamma, confermato quindi con questo exploit seguito alle sollecitazioni di Pio e Amedeo durante la puntata di domenica 24 ottobre.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Raimondo Todaro è entrato a far parte del cast di Amici21, nel ruolo di maestro di danza, non sono mancate le ipotesi relative ad un possibile ritorno di fiamma tra lui e Francesca Tocca, ballerina professionista del talent e anche sua ex moglie. Durante la puntata pomeridiana di domenica 24 ottobre, tra i due scatta un bacio in diretta, sollecitati da Pio e Amedeo arrivati improvvisamente in trasmissione.

Il bacio ad Amici

Le prime indiscrezioni in merito al ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro sono state divulgate dal settimanale Chi, dove si diceva che i due fossero tornati a vivere insieme. Lavorare nella stessa trasmissione può aver influito sul loro riavvicinamento, ragion per cui Pio e Amedeo arrivati in studio, non hanno potuto fare a meno di snocciolare qualche battuta sull'argomento. "Possiamo chiamare Francesca, così le chiedo il numero?" dice uno dei due comici pugliesi, facendo entrare la ballerina in studio e chiamando l'ex volto di Ballando con le stelle al centro del palco. I due continuano: "Ma quindi è vero che siete tornati insieme?" chiedono e la ballerina, piccata risponde: "Ma voi i fatti vostri no?". Intanto il pubblico, sollecitato dai due mattatori, ha incitato i due a scambiarsi un bacio. I ballerini si sono avvicinati e dopo un primo bacio sulla guancia è scattato un bacio sulle labbra per la felicità dei presenti.

La storia d'amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro

La storia d'amore tra i due si era conclusa circa due anni fa, poco prima che la ballerina rendesse noto il suo flirt con Valentin Alexandru Dumitru, uno dei ballerini che prese parte al talent show di Canale 5. Quando la relazione tra i due venne resa pubblica, fu proprio Raimondo Todaro a prendere le difese di sua moglie, dicendo che non c'era stato alcun tradimento, ma che il loro rapporto era in crisi già da tempo. A parlare dell'eventualità di un ritorno definitivo con la sua ex moglie, il ballerino siciliano ha dichiarato parlando a Silvia Toffanin in una lunga intervista a Verissimo: "Sono sempre le donne a decidere, lo chiedi alla persona sbagliata".