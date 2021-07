Nella giornata di oggi, venerdì 9 luglio 2021, si terranno i funerali di Raffaella Carrà, dopo il commovente corteo funebre che ha attraversato i vari luoghi della sua carriera, la cerimonia si terrà nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli alle ore 12. Come è accaduto per il corteo anche nel caso dei funerali ci sarà uno speciale in diretta del Tg1 e anche su Rete 4, dove si potrà seguire il rito momento per momento e rivolgere un ultimo accorato saluto alla grande icona della tv, scomparsa a 78 anni dopo aver lottato con una malattia per lungo tempo.

Oggi i funerali di Raffaella Carrà, dove e a che ora vederli in TV

Il lungo corteo funebre, tenutosi nella giornata di mercoledì 7 luglio 2021 che da Via Nemea 21 è arrivato al Campidoglio, dove è stata allestita la camera ardente, ha ripercorso le tappe della sfolgorante carriera di Raffaella Carrà, passando per Via Teulada, l'Auditorium del Foro Italico, il Teatro delle Vittorie e Viale Mazzini. La camera ardente rimarrà aperta dalle 8:00 alle 11:00 anche stamane, prima dell'inizio dei funerali che si svolgeranno in Santa Maria in Ara Coeli dalle ore 12:00. Sarà possibile seguire le esequie in diretta su Rai1 grazie ad uno speciale del Tg1, mentre su Rete 4 andrà in onda uno speciale del telegiornale a partire dalle 11:15 che, quindi, seguirà la cerimonia funebre.

L'appello di Sergio Japino

Tanti sono coloro che seguiranno l'ultimo saluto a Raffaella Carrà ed è ai suoi fan che si è rivolto Sergio Japino, il suo ex compagno con il quale ha condiviso un amore intenso e a cui era profondamente legata, che l'ha accompagnata anche negli ultimi istanti della sua vita. Il regista e coreografo, infatti, ha chiesto che l'artista venga ricordata ancora una volta e in maniera corale da tutti coloro che l'hanno amata nei lunghi anni della sua carriera: "Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella".