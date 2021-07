È arrivato anche Enzo Paolo Turchi a rendere omaggio a Raffaella Carrà nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Il ballerino, che con Raffaella Carrà ha condiviso gran parte della sua carriera, è disperato e non riesce a trattenere le lacrime ed è sostenuto da alcuni amici.

Enzo Paolo Turchi: "L'avevo sentita poco tempo fa"

Enzo Paolo Turchi è intervenuto nella trasmissione di Serena Autieri "Dedicato" ricordando così Raffaella Carrà: “Ci eravamo sentiti telefonicamente poco tempo fa e non mi aveva detto nulla della sua malattia. Fino all’ultimo ha dimostrato di avere una forza incredibile, era una donna eccezionale”.

La camera ardente di Raffaella Carrà

Nella Sala della Protomoteca del Campidoglio sono arrivate tutte le personalità che hanno condiviso, apprezzato, conosciuto Raffaella Carrà. La prima ad arrivare è stata Maria De Filippi che era stata una delle ospiti dell'ultimo programma della conduttrice scomparsa all'età di 78 anni, "A raccontare comincia tu". Presenti anche Renzo Arbore e Pippo Baudo, visibilmente commossi, sono riusciti a incrociare Sergio Japino come dimostrano le foto dei reporter di Fanpage.it.

Il corteo funebre

Il corteo funebre ha aperto la tre giorni di celebrazioni per Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021. La manifestazione è partita alle 16 di mercoledì 7 giugno da casa della conduttrice, nei pressi di Roma Nord, e ha successivamente toccato tutti i luoghi simbolo della Rai dove la regina è stata assoluta protagonista: l'Auditorium del Foro Italico a largo Lauro de Bosis, la sede Rai di Via Teulada 66, il Teatro delle Vittorie e la sede Rai di Viale Mazzini 14 fino alla conclusione, appunto, nella Sala della Protomoteca in Campidoglio. In alcuni di questi luoghi, la Rai – in collegamento in diretta – ha fatto trovare diverse personalit- Milly Carlucci (Foro Italico), Giancarlo Magalli e Bruno Vespa (Via Teulada) e Flavio Insinna (Teatro delle Vittorie).