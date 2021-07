Comincerà oggi la tre giorni di saluto a Raffaella Carrà. La regina della Tv, morta il 5 luglio a seguito di una lunga malattia, verrà omaggiata con un corteo funebre cui seguirà la camera ardente e poi i funerali di venerdì 9 luglio, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.

L'appello ell'ex compagno di Raffaella Carrà

L'ultimo saluto a Raffaella Carrà avrà grande seguito, sui social così come in televisione, per permettere a chiunque la partecipazione a un momento di commozione collettiva. Uno sforzo in più lo ha chiesto Sergio Japino, ex compagno della conduttrice e vicino a lei fino all'ultimo momento, che chiede la partecipazione di tutti

Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fans, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle ore 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella.

Proprio a Sergio Japino è spettato l'onere di dare pubblicamente notizia della morte di Raffaella Carrà. Lo ha fatto con poche parole: "Raffaella ci ha lasciati, è andata in un mondo migliore dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata, il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".

I funerali di Raffaella Carrà

Per l'ultimo saluto a Raffaella Carrà si comincia oggi, mercoledì 7 luglio, alle 16. Il corteo funebre che accompagnerà la salma partirà dalla clinica Villa del Rosario, dove è morta, e si sposterà per diverse tappe in luoghi significativi della vita dell'artista. Queste sono: l'Auditorium Rai del Foro Italico in largo Lauro De Bosis, la sede Rai di Via Teulada, il Teatro delle Vittorie, e la sede Rai di Viale Mazzini 14. Infine, il feretro giungerà in Campidoglio, dove si terrà la camera ardente fino a venerdì 9 luglio, giorno fissato per i funerali