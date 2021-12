“Quelli che”, l’addio è amaro: “Spiace per chi aveva rinunciato ad altre possibilità” Ieri sera l’ultima puntata di “Quelli che…” con le facce tristi di Luca e Paolo e Mia Ceran. Marco Mazzocchi su Twitter: “Ci abbiamo messo tutto”.

L'ultima puntata di "Quelli che…" si chiude tra le polemiche. Se i protagonisti conduttori, Mia Ceran, Luca e Paolo, hanno preferito utilizzare un tono dimesso: "Questa era l'ultima puntata di quest'anno, ringraziamo le maestranze e la produzione, chi ha reso possibile che andassimo in onda, vi auguriamo buon Natale", c'è anche chi ha provato un timido affondo come Marco Mazzocchi: "A me spiace per chi aveva scelto questo lavoro rinunciando ad altre possibilità". L'esperimento di "Quelli che…" in settiamana per far fronte al calcio spezzatino, alla fine, non ha funzionato.

L'addio di Quelli che il calcio

Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran hanno condotto l'ultima puntata di "Quelli che…" con uno stato d'animo completamente compromesso. Lo si era percepito nel corso della puntata e la conferma è arrivata dalle facce ingrigite del duo che ha preferito lasciare la parola proprio a Mia Ceran:

Ringraziamo il pubblico, ringraziamo le maestranze e la produzione Rai, la nostra band, tutti i professionisti che con il loro lavoro hanno reso possibile andare in onda. Quelli che… vi saluta e vi augura un magnifico Natale.

Il tweet di Marco Mazzocchi

Marco Mazzocchi su Twitter offre un congedo con il retrogusto della polemica, pur consapevole che sono questi i rischi di chi fa spettacolo e di chi prova a uscire dalle "comfort zone".

