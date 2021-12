“Quelli che” chiude per sempre: stasera potrebbe essere l’ultima puntata La puntata di questa sera, 2 dicembre, sembra mettere la parola fine alla quasi trentennale storia di “Quelli che il calcio”.

I colleghi di TvBlog danno l'avventura conclusa in maniera definitiva, ma dai corridoi della Rai nessuno si azzarda a fare un commento. A Fanpage.it apprendiamo che c'è un certo sconcerto, un'incertezza anche nell'esprimere solo una battuta. E allora pare che sia davvero finito il ciclo di "Quelli che…", la costola di "Quelli che il calcio", che è cresciuto sotto una stella sbagliata sin dalle prime battute. Nato come "Quelli che il lunedì", il programma è stato spostato al giovedì per gli ascolti bassi. Una schizofrenia, pari a quella della stessa proposta, che non ha pagato, anzi, ha finito per affondare definitivamente il programma.

Nessun commento dei protagonisti

Tra le voci, raccolte sempre da TvBlog, sembrava esserci uno spiraglio per un ritorno nel 2022 e invece la puntata di questa sera sembra sia l'ultima. Come comunicheranno la notizia al pubblico i tre protagonisti, Mia Ceran, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri? Per ora, anche sui social dove Luca Bizzarri è sempre molto attivo, tutto tace.

La storia di Quelli che: le origini con Fabio Fazio

La chiusura del brand "Quelli che…" mette la parola fine a un capitolo incredibile della nostra televisione e che nel 2023 avrebbe festeggiato i 30 anni dalla prima volta in tv. Trasmesso la domenica pomeriggio, quando la Serie A andava in onda quasi tutta alle 15, ha rivoluzionato il racconto del calcio in tv. Dal 1993 al 2001 la conduzione era affidata a Fabio Fazio e Marino Bartoletti, con ospiti e inviati sulle gradinate. Domenica dopo domenica, il programma ha cambiato il linguaggio e il modo di leggere la narrazione del pallone. Al fianco di Fabio Fazio: Teo Teocoli, Anna Marchesini, Peter Van Wood e personaggi diventati poi storici per la tv: Takahide Sano, Idris, la suora laziale Suor Paola, Paolo Brosio e l'esperto di statistiche Massimo Alfredo Giuseppe Maria Buscemi.

L'era di Simona Ventura

La seconda fase del programma, dal 2001 al 2011, è stata affidata alla conduzione di Simona Ventura. L'era Ventura è stata caratterizzata da uno stile molto più ammiccante al varietà puro, lasciando ampio spazio ai comici e, soprattutto, alla musica. Sono gli anni in cui la domenica si esibivano a Quelli che il calcio star internazionali come Amy Winehouse, gli Oasis, Lady Gaga. Ad avvicendarsi nel cast Maurizio Crozza, Max Giusti, Ubaldo Pantani, David Pratelli. Dalla gestione Fazio, invece, Simona Ventura "eredita" Dario Vergassola, Gene Gnocchi, Tullio Solenghi e la regia di Paolo Beldì.

L'ultimo decennio: Victoria Cabello, Nicola Savino, Luca e Paolo e Mia Ceran

Dal 2011 al 2013, la conduzione è passata a Victoria Cabello. Comincia un progressivo calo fisiologico del pubblico in concomitanza con il dominio della pay-tv, ormai alla portata di tutti. Dal 2013 al 2017, la conduzione è affidata a Nicola Savino fino all'ultimo blocco, dal 2017, affidato proprio a Luca e Paolo e Mia Ceran.