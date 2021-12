GFVip, Davide riceve una sorpresa da suo cugino Kekko Silvestre: “Ti amo, non ho altre parole” Davide Silvestri riceve una bellissima sorpresa da parte dell’amato cugino Kekko, il frontman dei Modà, che con un video prova a fargli sentire tutto il suo sostegno: “Io lo amo, non ho altre parole” commenta il gieffino.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 10 dicembre c'è spazio anche per le emozioni. È il momento di Davide Silvestri che viene chiamato da Alfonso Signorini che per lui ha una sorpresa davvero gradita: suo cugino Kekko Silvestre, frontman dei Modà, gli ha lasciato un messaggio in cui gli dimostra tutto il suo appoggio.

Il rapporto tra Davide e suo cugino

Il rapporto tra Davide e suo cugino è sempre stato molto forte, e in più occasioni l'attore ha raccontato di essere grato al cantante per averlo supportato nei momenti più bui del suo percorso: "In un certo senso mi ha anche salvato la vita, siamo sempre stati uniti, è stranissimo che io ho fatto l'attore a livelli medio alti, lui il cantante a livelli altissimi, nessuno ha raccomandato l'altro, ma nel momento del bisogno lui mi ha salvato la vita". Il gieffino ha raccontato il momento in cui ha sentito davvero di poter contare su suo cugino e prima di entrare in società con lui con un'azienda che produce birra, c'è stato un altro periodo significativo, come è lui stesso a ricordare:

Lui mi vedeva triste che combattevo e non sapeva come aiutarmi, come darmi lavoro perché aveva già un altro assistente, e mi disse: se vuoi ti posso aiutare economicamente. Io voglio un lavoro non voglio altro, così per una coincidenza stranissima, il suo assistente ha cambiato lavoro e si è liberato un posto nel suo team e ho iniziato a lavorare per lui.

Il messaggio di Kekko Silvestre

Ecco, quindi, che Alfonso Signorini gli mostra il videomessaggio che Kekko Silvestre ha voluto mandare al gieffino, in cui gli dimostrato ancora una volta di essere il suo più convinto sostenitore. Un messaggio dopo il quale Davide ha semplicemente detto: "Io ti ho anche detto ti amo è la verità, non ho altre parole". Queste le parole del cantante:

Leggi anche GFVip, Manuel Bortuzzo spiega come potrebbe tornare a camminare in futuro