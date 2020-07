Tra i programmi TV di stasera ci sono le repliche della serie tv con Vanessa Incontrada "Non dirlo al mio capo" su Rai Uno e "A raccontare comincia tu" su Rai Tre, il talk show condotto da Raffaella Carrà.

Tra i film di stasera 19 luglio 2020 vi segnaliamo il film drammatico "Era d'estate" su Rai Movie, "Paolo Borsellino" su Canale 5, il film fantastico "Catwoman" su Italia Uno e "Sedotta da uno sconosciuto" su La5.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.

Rai Uno

21:25 – Non dirlo al mio capo (Serie tv)

In replica su Rai Uno il primo e secondo episodio della seconda stagione di "Non dirlo al mio capo", la serie tv con Vanessa Incontrada. Lisa è ora socia dello studio Vinci ed è alle prese con l'esame d'avvocato. Enrico però vorrebbe riprendersi le quote che le ha ceduto perchè non riesce ad accettare che Lisa gli abbia nascosto l'esistenza dei figli.

Rai Due

21:20 – F.B.I. (Serie tv)

"Smascherato" e "Terra Bruciata" sono i titoli degli episodi in onda questa sera della serie tv F.B.I. Gli agenti della squadra speciale indagheranno sull'omicidio di un giornalista e tenteranno di fermare un serial bomber che ha preso di mira noti esponenti di Wall Street.

Rai Tre

21:20 – A raccontare comincia tu (Programma di intrattenimento)

Su Rai Tre torna in replica l'edizione del 2019 di "A raccontare comincia tu" il programma condotto da Raffaella Carrà con interviste esclusive a grandi personaggi del mondo dello spettacolo. In questa prima puntata, la Carrà incontra la cantante, attrice e doppiatrice Loretta Goggi.

Rai Movie

21:10 – Era d'estate (Film commedia)

Era l'estate del 1985 quando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino vengono trasferiti all'Asinara insieme alle loro famiglie. Il film racconta il lato umano dei due giudici ma anche l'ostruzionismo dello Strato e di alcuni personaggi politici, intenzionati ad ostacolare il più possibile il loro lavoro.

Rete 4

21:25 – Freedom: Oltre il confine (Programma di approfondimento)

Roberto Giacobbo ci conduce alla scoperta delle bellezze del nostro paese in questa replica di "Freedom – Oltre il confine". Nella puntata in onda questa sera visiteremo la Cappella degli Scrovegni in Veneto, l'Inferno e la Sibilla Cumana a Napoli, la Collezione Bonomo a Bergamo, la Gravina sotterranea in Puglia e l'Om Seti I in Egitto.

Canale 5

21:20 – Paolo Borsellino (Film drammatico)



Nell'anniversario della strage di Via D'Amelio, Canale 5 dedica la prima serata a Paolo Borsellino, il magistrato che insieme a Giovanni Falcone diede vita al più importante pool antimafia della storia italiana, entrambi barbaramente uccisi da Cosa Nostra.

Italia Uno

21:30 – Catwoman (Film fantastico)

Patience Phillips è una donna timida che lavora in una casa di cosmetici. Incaricata di lavorare alla campagna per un nuovo miracoloso prodotto, la donna però scopre che il nuovo cosmetico può creare gravi problemi. Uccisa per aver scoperto la verità, Patience viene riportata in vita da un gatto con poteri soprannaturali, donandole dei tratti felini che la trasformeranno in Catwoman.

La5

21:10 – Sedotta da uno sconosciuto (Film drammatico )

Peg è una giovane mamma che, dopo essere rimasta vedova, si ritrova a dover crescere da sola le due figlie. In situazioni economiche disastrose, Peg incontra Richard, un uomo d'affari che inizia a prendersi cura di lei e delle sue figlie. Ma Richard ha in realtà altri scopi e, approfittando dell'assenza di Peg, abusa di una delle sue figlie.

La7

20:35 – Atlantide (Serie tv)

Torna su La7 "Atlantide – Storie di uomini e di mondi" il programma di approfondimento condotto da Andrea Purgatori, dedicato alla scienza e alla storia.

TV8

21:30 – Gomorra: La serie (Serie tv)

Nono e decimo episodio della prima stagione di "Gomorra" in replica stasera su Tv8. Genny è in combutta con il sindaco di Giugliano per nuovi progetti edilizi mentre Ciro sta architettando un piano per scatenare una nuova guerra tra clan.

Sky Cinema Uno

21:15 – Figli (Film drammatico)

Nicola e Sara sono felicemente sposati ed innamorati, genitori di una bambina di sei anni. La loro vita tranquilla si trasforma in un vero e proprio incubo quando arriva Pietro, il loro secondogenito, che inclinerà il rapporto tra i due.