Tra i programmi TV di stasera c'è "Grazie a tutti show" su Rai Uno, il best of del programma condotto da Massimo Ranieri e che racconta la carriera del cantante italiano, e le repliche della digital edition di "La sai l'ultima?" su Canale 5

Tra i film di stasera 18 luglio 2020 vi segnaliamo il thriller "L'incubo biondo" su Rai Due, la commedia "Febbre da cavallo" su Rai Tre, "La grande Gilly Hopkins" su Italia Uno, il film "Sette anni in Tibet" su La7 e il film drammatico "Terminator" su Tv8.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.

Rai Uno

21:25 – Grazie a tutti Show (Show musicale)

Su Rai Uno andrà in onda il best of di Grazie a Tutti, il programma del 2009 durante il quale Gianni Morandi ha ripercorso la sua carriera. La serata sarà ricca di musica dal vivo con ospiti illustri.

Rai Due

21:05 – Incubo biondo (Film thriller)

Durante una momentanea separazione dal marito, Caroline ha avuto una breve relazione con James, sposato e padre di una ragazza adolescente, Ella. Se Caroline dimentica subito quel flirt, Ella invece ne viene segnata profondamente tanto da far nascere nella ragazza un profondo desiderio di vendetta.

Rai Tre

21:25 – Febbre da cavallo (Film commedia)

Bruno Fioretti, detto Mandrake, è un indossatore squattrino con il vizio delle scommesse ippiche. Insieme agli amici Pomata e Felice, trascorre gran parte della sua giornata alla ricerca di stratagemmi per racimolare qualche soldo e pagare i debiti contratti.

Rai Movie

21:10 – Silence (Film d'avventura)

Nel Giappone del 17° secolo, due giovani gesuiti sono alla ricerca del loro padre spirituale. L'uomo, infatti, sembrerebbe aver rinnegato la sua fede per convertirsi allo stile di vita giapponese. Ma i due ragazzi si ritrovano ben presto ad essere perseguitati dalle autorità locali in cerca di cristiani da crocifiggere.

Rete 4

21:27 – Una vita (Serie tv)

Continuano su Rete 4 le repliche di "Una vita", soap opera spagnola. Negli episodi in onda questa sera, Emilio rivela a Cinta i sentimenti che nutre per lei mentre Antonio incolpa Rmon della sua chiamata alle armi.

Canale 5

21:45- La sai l'ultima? (Game Show)

Una serata all'insegna delle risate e del divertimento su Canale 5 con le repliche di "La sai l'ultima?" nella versione digital edition condotta da Ezio Gregio. I barzellettieri, divisi in 3 squadre, saranno capitanati da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla, pronti a darsi battaglia a suon d barzellette.

Italia Uno

21:20 – La grande Gilly Hopkins (Film drammatico)

Gilly è una bambina di 11 anni che, per via del suo carattere troppo esuberante, passa da una casa famiglia all'altra. Quando viene affidata a Maime Trotter, la donna cercherà in ogni modo di vincere le diffidenze della bambina che però è decisa a scappare per trovare la sua vera madre.

La5

21:10 – Inga Lindstrom: L'eredità di Granlunda (Film sentimentale)

Karin è una giovane veterinaria che vive nei pressi della tenuta Granlunda. Amica del proprietario, resta sorpresa quando, alla morte dell'anziano, la tenuta viene lasciata allo sconosciuto Tomas. L'uomo è intenzionato a vendere la proprietà al più presto per dimenticarsi definitivamente di un doloroso passato che ha a che fare proprio con la tenuta Granlunda.

La7

21:15 – Sette anni in Tibet (Film drammatico)

Lo scalatore Heirich Harrer viene incaricato dal Partito Nazionalsocialista tedesco di raggiungere la vetta dell'Himalaya. L'impresa fallisce e, scoppiata la guerra, Heinrich viene arrestato in quanto nazista. Scappato dal campo di concentramento nel quale era rinchiuso, l'uomo vaga per il Tibet dove incontrerà il Dalai Lama bambino.

TV8

21:30 – Terminator (Film drammatico)

Primo film della saga interpretata da Arnold Schwarzenegger. Terminator viene dal 2029 ed è un cyborg assassino, tornato nel passato per trovare Sarah. La discendenza della ragazza, infatti, sarà responsabile della distruzione di macchine come lui.

Sky Cinema Uno

21:15 – L'uomo con i pugni di ferro (Film commedia)

Taddeus è uno schiavo afroamericano che, dopo essersi liberato dalla schiavitù, si trasferisce in Estremo Oriente. Aiutato dai monaci buddisti, Taddeus diventa il fabbro della città. Ma i conflitti tra i diversi clan della città minano la pace della popolazione e finiranno per coinvolgere lo stesso Taddeus