Tra i programmi TV di stasera c'è la quarta puntata di "Vivi e lascia vivere" su Rai Uno, la fiction con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini, e "Dritto e rovescio" su Rete 4.

Su Rai Due in onda il nuovo comedy show di Maurizio Battista "Poco di tanto" che racconta con dissacrante ironia i cambiamenti della società italiana.

Tra i film di stasera 14 maggio 2020 vi segnaliamo "Nemico pubblico" su Rai Tre, "Una festa esagerata" su Canale 5 e "Hunger Games – La ragazza di fuoco" su Italia Uno.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky.

Rai Uno

21.25 – Vivi e lascia vivere (Serie Tv)

Su Rai Uno andrà in onda la quarta puntata della fiction "Vivi e lascia vivere" con Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini. In questi due nuovi episodi Giada scoprirà una verità sconvolgente che riguarderà sua madre Laura.

Rai Due

21:20 – Poco di tanto (Comedy show)

Prima serata per il nuoto format televisivo di Rai Due "Poco di tanto", il comedy show con il comico romano Maurizio Battista. Con monologhi e video dallo stile documentaristico, il comico racconta il cambiamento della società italiana a partire dagli anni '60.

Rai Tre

21:20 – Nemico pubblico (Film d'azione)

Phil Hammersley, membro del congresso degli Stati Uniti, viene assassinato da Thomas Brian Reynolds, capo della NSA, perché contrario alla nuova legge sulla privacy. Il ricercatore Daniel Zavitz ha un video che lo incastra e, prima di venire assassinato, riesce a consegnarlo all'avvocato Robert Clayton Dean (Will Smith)

Rai Movie

21:10 – Molly's game (Film sentimentale)

Molly Bloom è un'ex sciatrice del Colorado di fama mondiale. Quando, a causa di un infortunio, non riesce a partecipare alle Olimpiadi, decide di trasferirsi a Los Angeles per studiare. Per garantirsi da vivere decide di organizzare un giro di poker clandestino con un buy-in di 250.000 dollari.

Rete 4

21:25 – Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Continua l'analisi dell'attualità italiana in questa nuova puntata di "Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio con servizi esclusivi e nuovi ospiti in studio.

Canale 5

21:20 – Una festa esagerata (Film commedia)

A casa Parascandolo sono tutti in fermento per i 18 anni di Mirea. La madre Teresa (Tosca D'Aquino) è decisa ad organizzare un'incredibile festa per riuscire ad affermarsi in società. Nei preparativi viene coinvolto anche l'ingenuo Gennaro (Vincenzo Salemme)

Italia Uno

21:20 – Hunger Games: La ragazza di fuoco (Film di fantascienza)

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) torna a casa dopo aver vinto l'ultima edizione degli Hunger Games insieme all'amico Peeta. Come da consuetudine, i due vincitori devono partecipare al tour della vittoria durante il quale Katniss scoprirà che il popolo l'ha eletta sua giustiziera.

La5

21:10 – Sex and the city 2 (Film commedia)

Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha, stanche della loro monotona vita, decidono di partire per un viaggio negli Emirati Arabi. Durante questo viaggio, ognuna di loro troverà le risposte che stava cercando.

La7

21:15 – Piazzapulita (Programma d'approfondimento)

In onda su La7 una nuova puntata con il programma di approfondimento "Piazzapulita". Condotto da Corrado Formigli e con nuovi interessanti servizi, si farà il punto della situazione sulla settimana italiana.

TV8

21:00 – Il domani non muore mai (Film d'azione)



Una nuova missione per l'agente 007 James Bond: il magnate Elliot Carver è intenzionato a dominare il mondo delle comunicazioni ed è pronto a scatenare una guerra tra l'Inghilterra e la Cina.

Sky Cinema Uno

21:15 – Good Boys: Quei cattivi ragazzi (Film commedia)



Max è un dodicenne alle prese con la prima cotta. Per scoprire il mondo delle ragazze, Max, insieme agli amici Thor e Lucas, decide di rubare il drone del padre per spiare una coppia di adolescenti. Ma il drone cade e viene preso da due ragazze. I tre amici, allora, faranno di tutto per recuperarlo.