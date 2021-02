Quando si va in diretta il problema tecnico è sempre dietro l'angolo. Ne sanno qualcosa i tecnici Rai della trasmissione Elisir, condotta da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi, che nella puntata del 1 febbraio si sono trovati ad affrontare un guasto tecnico che ha costretto il programma a uno stop forzato a causa di un guasto audio, costringendo la regia a mandare in onda un rullo pubblicitario di emergenza per dare ai tecnici la possibilità di rivolvere il problema.

Il tutto è accaduto durante un blocco in cui c'era in studio la sola Benedetta Rinaldi, impegnata a discutere del tema della dieta proteica per anziani con un esperto collegato via Skype. Ancor prima che la conduttrice desse parola all'ospite, l'audio è improvvisamente sparito. In studio si accorgono del problema, tant'è che l'ospite, mentre parla, controllo se vi sia effettivamente qualche problema al suo auricolare, ma continua a parlare per oltre due minuti senza che gli spettatori da casa possano sentire alcunché. Giunti alla conclusione che il guasto non sia riparabile durante la diretta, si torna in studio e Benedetta Rinaldi dà la linea alla pubblicità, cosa che si può soltanto intuire, visto che l'audio non c'è.

Dopo pochi minuti si torna in studio e il problema pare risolto, con tanto di ringraziamento da parte della conduttrice ai tecnici, che sono riusciti a risolvere in problema in pochi minuti.

Un problema del genere aveva riguardato anche programmi televisivi di altre reti, di recente alle prese con guasti audio che avevano compromesso la messa in onda. È successo a Quarto Grado, in onda al venerdì sera su Rete4, a Propaganda Live su La7 ma anche a Barbara Palombelli durante Stasera Italia, con la conduttrice che nel corso della messa in onda aveva avvertito i telespettatori di un boato che si era improvvisamente avvertito in studio.