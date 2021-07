Tra i tantissimi volti del mondo dello spettacolo a ricordare Raffaella Carrà, non poteva mancare Pippo Baudo. Probabilmente i due nomi per eccellenza nella storia della televisione italiana sono loro due: eppure, Baudo e la Carrà non hanno mai fatto un programma insieme, come ha ricordato lui con rimpianto e amarezza all'Adnkronos, a poche ore dalla morte di Raffaella, scomparsa a 78 anni per una malattia che era stata tenuta segreta per sua volontà.

Sono immensamente scosso. Raffaella Carrà è stata un'artista eccezionale, un'autodidatta straordinaria, io la conosco dagli inizi della sua carriera. Io non sono riuscito mai a fare un programma con lei, era l'unico rimprovero che le facevo sempre, è il mio grandissimo rimpianto.

Il talento di Raffaella Carrà

Molto commosso e sconvolto, Baudo ha ricordato il grande talento della collega: "Aveva studiato ballo, era diventata anche una grande ballerina. Quando fece coppia con Mina (in a Milleluci ndr), c'era un'asimmetria notevole tra le due, perché Mina è più alta di lei, eppure lei annullava questa asimmetria". Il suo cordoglio si aggiunge ai tantissimi personaggi dello spettacolo che hanno ricordato la Carrà, da Simona Ventura a Tiziano Ferro, da Maria De Filippi a Lorella Cuccarini.

Baudo sul successo di Raffaella Carrà in Spagna

"E poi, è una delle poche soubrette italiane, forse l'unica, che ha avuto successo nei paesi ispanici", continua Baudo, che ha ricordato un aneddoto a proposito della carriera iberica della Carrà. In Spagna (dove, non a caso, il giornale sportivo Marca l'ha ricordata prima della partita con l'Italia), la showgirl e conduttrice era popolarissima grazie alle sue canzoni e aveva condotto programmi come Hola Raffaella e En casa con Raffaella (remake di Pronto, Raffaella?)