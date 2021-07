Maria De Filippi si aggiunge alle tante personalità che hanno voluto rendere omaggio alla mitologica figura di Raffaella Carrà, scomparsa nel pomeriggio di lunedì 5 luglio 2021 all'età di 78 anni. Tra le due artiste c'era grande amicizia e grande sintonia: Raffaella Carrà era stata ospite di una delle edizioni di "Amici", Maria De Filippi era invece stata protagonista di una puntata di "A raccontare comincia tu", ultima trasmissione condotta dall'iconico caschetto biondo.

Le parole di Maria De Filippi

"Mi è arrivato un whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto che Raffaella non c'era più. L'ho letto, riletto e ho pensato: "Non è vero". Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai". Comincia così il ricordo di Maria De Filippi che poi prosegue raccontando un dettaglio che analizzeremo più avanti:

Non può morire perché tutti la conoscono, tutti conoscono i suoi occhi, il suo caschetto, la sua frangia, la sua risata e tutto quello che solo lei sapeva e sa fare. Raccontava storie e continuerà a farlo, faceva emozionare e continuerà a farlo, sapeva cantare e continuerà a farlo, sapeva ballare e continuerà a farlo, sapeva intrattenere e continuerà a farlo. Lei è e sempre sarà la televisione con la T maiuscola, quella a cui tutti ambiscono. Un giorno mi ha detto: "Quando vieni all'Argentario giochiamo a burraco, sono certa che ti batto". Anche io ne ero certa e ne sono certa ancora. Quando è venuta ad Amici, era tutto pronto: canzoni, coreografie…Si è seduta sugli scalini e mi ha detto: "Fammi vedere cosa hai preparato".

L'ultimo messaggio per gli auguri e la risposta della Carrà

Maria De Filippi rivela l'ultimo messaggio inviato a Raffaella Carrà per gli auguri di compleanno, il 18 giugno. Le ha risposto con un semplice "grazie" e per la conduttrice di Amici in questa semplice risposta c'è tutto il senso della dignità "di chi vive eternamente"