La morte di Raffaella Carrà sopraggiunta il 5 luglio 2021, in seguito ad una lunga malattia, un fulmine a ciel sereno per il mondo dello spettacolo, che ha perso una delle più grandi icone della televisione e della musica italiana, una artista che ha segnato un'epoca e ha rivoluzionato il modo di fare intrattenimento, divenendo uno dei personaggi più amati di sempre e non solo in Italia, dal momento che anche in Spagna la sua musica. Immenso il dolore di coloro che l'avevano amata, con cui aveva lavorato e che l'hanno conosciuta. Una raffica di messaggi e ricordi hanno invaso i social e molti sono i volti noti dello spettacolo che sono intervenuti anche in diretta tv, per omaggiare "la più brava di tutte".

I ricordi in diretta tv

"Ci sarà una televisione prima e dopo Raffaella Carrà. Raffaella era la più brava di tutte, ha rotto un sacco di tabù, dall'ombelico scoperto, alla conduzione con programmi come Carramba" è così che commossa la ricorda telefonicamente in collegamento con La Vita in diretta Estate, Simona Ventura, dopo le lacrime copiose di Cristiano Malgioglio: "Sono distrutto era una stella luminosa, non ci voglio credere", ha dichiarato il cantautore con la voce rotta dal pianto. Ancora, la ricorda Katia Ricciarelli che rispondendo ai conduttori dello show rievoca alcuni momenti di tv vissuti insieme: "Sono distrutta perché è morta un altro pezzo di storia della televisione. Non esiste più quella televisione così".

La tv piange Raffaella Carrà

Colleghi, volti noti della televisione che la ricordano nella sua grandezza, la sua unicità: "Oggi si è spenta una delle stelle più luminose dello spettacolo . Un dolore immenso . Ma Raffa risplenderà per sempre e non morirà mai" scrive Carlo Conti. Appresa la notizia anche Mara Venier ricorda la prima vera showgirl della televisione italiana: "Un grande dolore…ciao Raffaella, sei e rimarrai la più brava". Lorella Cuccarini che si è mossa sul sentiero tracciato in televisione proprio dalla Carrà, che ha saputo segnare unscrive su Instagram: "Una notizia che fa male. Tanto. Il mito di sempre rinasce in Cielo. Rip Raffaella".

La musica ricorda Raffaella

La musica, la grande passione di Raffaella Carrà, il suo mondo insieme alla danza. Anche qui, come in ogni branca dello spettacolo, emergono i ricordi e i messaggi più disparati, da Laura Pausini che scrive: "Sei stata, sei e sarai l’unica regina. Per me, per tutto il mondo", a Noemi, che con lei aveva lavorato in "The Voice of Italy" su Rai2 che la ricorda con affetto e trasporto scrivendo: "Sei e rimarrai un'icona per tutti ma per me sei stata anche insegnante, amica, guida e faro nella notte. Ciao, Raffaella, il mio concerto di stasera è per te". Immancabile il ricordo di Tiziano Ferro che a lei aveva anche dedicato una canzone, diventata in pochissimo tempo uno dei brani più noti del cantante, questo il suo commosso messaggio: