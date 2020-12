Nella Casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli è sempre più vicino a Giulia Salemi, ma è tornato a parlare dell'ex Ariadna Romero, mamma di suo figlio Leonardo. Ufficialmente si sono lasciati da circa due anni e mezzo, ma per la prima volta Pierpaolo ha confessato che tra loro c'è stato un riavvicinamento in tempi molto recenti. O meglio, lui ha cercato di corteggiarla dopo essersi reso conto di provare ancora dei sentimenti per lei.

Pierpaolo ha corteggiato la Romero

Chiacchierando con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, Pretelli ha spiegato che l'inattesa ospitata della Romero al GF Vip gli ha creato non pochi scompensi, ma ora si sente più tranquillo ed è pronto a vivere il rapporto con Giulia: "Ho avuto un momento di confusione quanto è stata qui, mi ha smosso qualcosa. Ma in questi giorni non ci ho più pensato, mi è scemata. Non voglio farmi condizionare, ognuno ha la sua vita". "Se tu fossi ancora innamoratissimo della mamma di tuo figlio te ne accorgeresti", ha sostenuto Stefania. A quel punto, Pierpaolo ha raccontato cos'è accaduto nei mesi scorsi:

Durante il lockdown mi sono molto analizzato. Sono arrivato alla conclusione che provavo ancora un sentimento per lei. Siccome non potevamo muoverci le ho fatto una videochiamata e le ho detto: "Sono ancora innamorato di te e volevo dirtelo". Lei ha cambiato espressione. Le ho detto degli errori che avevo fatto, ho ammesso colpe e sentimento. Le ho fatto capire che avrei provato da zero un corteggiamento senza pretendere nulla da lei. Ho iniziato a corteggiarla. Quando lei tornava a casa per pranzo io arrivavo prima di lei e le facevo trovare a casa il pranzo. Le ho fatto il trasloco, l'ho portata alle terme. Siamo stati benissimo. Abbiamo continuato per un po', lei faceva mezzo passo avanti e dieci indietro. Dopo due mesi ho lasciato perdere.

Il no di Ariadna Romero

Pierpaolo ha spiegato che da parte di Ariadna ha trovato un blocco, forse perché la modella cubana aveva sofferto moltissimo per la loro separazione. Malgrado i suoi tentativi di riconquistarla, tra loro non è accaduto nulla: "Non c'è stato niente, neanche un bacio, a un certo punto sembrava che dovesse succedere qualcosa ma non è successo. Le ho provate tutte". Il distacco definitivo inizialmente l'ha fatto soffrire, ma poi Pierpaolo ha trovato la pace, senza rimpianti.

In cuore mio ho detto basta, perché lei mi diceva che quello che facevo era inutile. Sono stato malissimo, ho messo un punto definitivo. Era fine giugno, inizio luglio. Sono stato male ma mi sono ripreso e mi sono sentito pulito. Ho detto: adesso posso dormire sereno. Ho iniziato a stare bene con me stesso. Mi sono liberato.

Perché Pretelli e Ariadna Romero si sono lasciati

Pretelli ha spiegato che quello vissuto con la Romero è stato "un amore folle", ma l'incompatibilità di carattere ha finito per separarli: "Non ci siamo capiti. Eravamo tutti e due testardi e orgogliosi". Ora deve capire una volta per tutte se quello che lo lega a lei è semplice affetto o c'è ancora qualcos'altro.