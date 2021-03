Il Grande Fratello Vip 2021 si è concluso. A cinque mesi dall'inizio del reality, si è delineata finalmente la classifica finale. Pierpaolo Pretelli si è posizionato al secondo posto del programma condotto da Alfonso Signorini. Ha visto così sfuggire per un soffio la vittoria finale. Ad aggiudicarsi il montepremi di 100 mila euro e a vincere la quinta edizione è stato Tommaso Zorzi.

Una finale ricca di emozioni

Per tutti i finalisti, l'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni. Pierpaolo ha avuto modo finalmente di rivedere il piccolo Leonardo. Mamma Ariadna Romero ha accompagnato il figlio vicino alla porta rossa per permettergli di riabbracciare il suo papà. Il concorrente, in lacrime, gli ha espresso tutto il suo amore. Poco prima di apprendere il verdetto dello scontro al televoto con Tommaso Zorzi, Pretelli aveva fatto sapere che avrebbe dedicato una eventuale vittoria proprio al figlio Leonardo: "Perché non a Giulia Salemi? Giulia è già la mia vittoria, è la mia coppa".

Il percorso di Pierpaolo Pretelli

L'esperienza di Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip è stata decisamente intensa. Il concorrente ha fatto sognare i telespettatori più romantici. Nella prima parte del suo percorso nel reality ha vissuto un'intensa amicizia con Elisabetta Gregoraci, mai sfociata in amore per via dei "paletti" che la showgirl ha preferito mettere. L'ex moglie di Flavio Briatore, poi, ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip, non accettando la proposta di un prolungamento del reality. Così, Pierpaolo ha cominciato ad avvicinarsi a Giulia Salemi con cui è nato un amore che l'ex velino di Striscia la Notizia ha dovuto difendere persino davanti alla sua stessa famiglia. Nella casa, Pierpaolo ha anche appreso che il fratello Giulio e la sua compagna aspettano un figlio.