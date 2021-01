in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

La puntata del Grande Fratello Vip del 18 gennaio ha concesso ampio spazio alla relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due hanno avuto un confronto con Giulio Pretelli, fratello dell'ex velino di Striscia la Notizia. Poi hanno ricevuto un quadro che li ritrae mentre si baciano in piscina. Giulia Salemi ha ironizzato sulla dedica poco convincente che Pierpaolo le ha fatto, poi il gieffino l'ha stupita con una promessa.

La dedica di Pierpaolo Pretelli

Dopo la diretta, Giulia Salemi ha preso in giro bonariamente Pierpaolo Pretelli. Ha ironizzato sulla dedica che il concorrente ha scritto sul quadro: "A te che sei speciale, grazie. Terza elementare. Anzi, ti giuro, in prima elementare facevo un tema più bello". Pierpaolo ha spiegato che non era un buon momento per lui. Era ancora scosso dopo il confronto con il fratello Giulio:

"Dai, non mi fare sentire in colpa per quello. Non avevo la testa, lo sai dai. L'ho detto anche in confessionale, mi vergogno di quello che ho scritto. Poi ho detto anche un'altra cosa bella, se te la faranno vedere altrimenti te la dirò io alla fine. Ho detto una cosa molto bella. Ho pensato una cosa che se si potesse fare, credo che ti farebbe estremamente piacere".

La promessa di Pierpaolo Pretelli a Giulia Salemi

Giulia Salemi ha insistito per sapere, nel timore che gli autori possano decidere di non farle ascoltare le sue dichiarazioni. Pierpaolo, dopo qualche insistenza, ha deciso di rivelarle la proposta che ha fatto agli autori del Grande Fratello Vip. È pronto, infatti, a cedere l'eventuale suo posto in finale alla showgirl:

"Ho fatto una premessa. Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un seguito, un futuro. Io lo sento che c'è, ma non dipende solo da me. Non dici nulla?"

Giulia Salemi, spiazzata, lo ha abbracciato e baciato.