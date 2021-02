La puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 19 febbraio ha concesso ampio spazio alla relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, soprattutto alla luce del rischio corso da lei di uscire dalla casa. Alfonso Signorini ha invitato i due fidanzatini a svelare cosa li abbia fatti innamorare l'uno dell'altra. Entrambi hanno dimostrato di avere le idee chiare. Poi Pierpaolo Pretelli ha conosciuto il padre di Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, cosa li ha fatti innamorare

Giulia Salemi ha spiegato come mai si è innamorata perdutamente di Pierpaolo Pretelli: "Pierpaolo è stato una rivelazione qua dentro. All'inizio mi sono infatuata della sua solarità, guardandolo da amica non avevo aspettative, pregiudizi, ero semplicemente me stessa e ho iniziato a vedere che lui stava bene con me. Mi apprezza, mi fa sentire speciale, mi regala ogni giorno il risveglio e la buonanotte con il sorriso. Posso stare tranquilla di non dover fingere di essere quello che non sono. Sono me stessa. Lui rappresenta quello che sogno come uomo al mio fianco, perché è uomo, figlio, papà, amico". La parola, poi, è passata a Pierpaolo Pretelli:

"Quello che mi ha fatto innamorare di Giulia è che ha tanto amore dentro, è una ragazza sensibilissima, molto dolce, generosa con tutti, non si risparmia in nulla, quello che ha dentro che può dare, Giulia lo dà. […] Come mi vedo se Giulia dovesse uscire? Io passo con lei 24 ore su 24. Anche se sono solo 10 giorni, qui ogni giorno è lungo. Sarebbe dura per me perderla se dovesse essere, speriamo di no. Mi mancherebbe ogni cosa. Ad esempio la notte va in bagno, cade e sento che cade. Mi mancano anche le piccole cose. Mi auguro che non esca. La sto vivendo come se fossi io in nomination, come se dovessi uscire io".

L'incontro di Pierpaolo con Mario, padre di Giulia

Mentre Giulia era in confessionale, Alfonso Signorini ha fatto sapere a Pierpaolo Pretelli che c'era una persona che ha chiesto di parlargli. Il concorrente ha raggiunto il giardino convinto di incontrare Nausicaa, la sorella di Giulia. Poi, però, dalla porta è entrato il signor Mario, padre di Salemi, che ha preso la parola:

"Il regno di Prelemilandia sarà in subbuglio. Vorrei dirti un paio di cose. Metti le zampette in tasca, me la consumi prima del dovuto. Ricordatevi che siete davanti alle telecamere. Poi vorrei farti tanti complimenti. Penso che tu sia un gran bravo ragazzo, anche un grande padre, un po' troppo geloso. Volevo conoscerti. Io sono stato il primo a scommettere su di te".

Pierpaolo gli ha promesso di proteggere Giulia Salemi: "È speciale, è una ragazza d'oro, ha tanto dentro, ha delle fragilità che nel mio piccolo cercherò di proteggere, cercherò di proteggerla. È stata una fortuna per me conoscerla qui. Giulia sarà contentissima di vederti. Parla quasi tutti i giorni di te, del papà speciale che sei".

Giulia incontra suo padre, poi la richiesta su Tommaso

Giulia Salemi, ignara di tutto, era in confessionale. Poi ha raggiunto il giardino dove ha trovato suo padre. L'uomo si è complimentato con la figlia per il suo percorso: "Amore mio hai fatto un bellissimo percorso. Mancano solo dieci giorni. Comunque vada per me hai stravinto alla grande, fuori sono passanti solo bei messaggi da parte tua. Posso dirti solo cose belle. Fuori c'è un'immensità che ti ama". Giulia, felice, ha promesso al padre che farà in modo di vivere ancora di più la quotidianità con lui. Poi Mario ha avanzato una richiesta ad Alfonso Signorini: "Posso dire due parole a Tommaso per cortesia?". Giulia Salemi si è opposta: "Sei qua per me papà" e anche gli autori hanno fatto sapere al conduttore che non c'era tempo per permettere un confronto, quindi Signorini ha dovuto dire di no.