Per Giulia Salemi è una serata piena di emozioni. Chiamata in disparte da Alfonso Signorini, l'influencer italo-persiana ripercorre la sua linea della vita. A partire dalla sua infanzia, quella di una bambina "che si è sempre sentita infelice", nata da mamma Fariba, iraniana, e papà Mario. Dal suo passato emerge una verità finora nascosta, la presenza di una sorella che l'influencer potrebbe presto riabbracciare: "Non ho mai smesso di pensare a Giulia".

L'infanzia di Giulia Salemi

Degli anni della scuola Giulia ricorda "il grosso mono ciglio, i miei capelli scuri e una bambina infelice". Ricorda quando la sua famiglia le sembrava uno svantaggio nei suoi rapporti, in amore e nelle amicizie. Ricorda quando "compravo le mie amiche, facevo loro regali perché io non mi sentivo abbastanza". Essere una ragazzina straniera in Italia la faceva sentire diversa e insicura. A darle conforto era il rapporto con una persona speciale, sua sorella Nausica. Una sorella non di sangue, ma che è cresciuta al suo fianco. Quando è arrivata a casa di mamma Fariba aveva appena pochi mesi e Giulia era una bambina di cinque anni.

Nausica: "Non ho mai smesso di pensare a Giulia"

Oggi Giulia Salemi ha gli occhi pieni di lacrime. Sente di aver sprecato l'opportunità di vivere a pieno il rapporto con Nausica, che era così semplice e speciale, mentre tutto il resto sembrava non funzionare. Ma Giulia si sentiva esclusa, delusa e in qualche modo gelosa dell'amore e delle attenzioni che la piccola riceveva. Fino a quando un giorno la mamma di Nausica "è venuta a riprendersela". Sono passati 15 anni e la sorella non ha mai più voluto avere un rapporto con lei, che in fondo non era stata capace di prendersi davvero cura di lei. Giulia ha provato a contattarla tramite i social, ma Nausica l'avrebbe sempre rifiutata. Ma per lei c'è una sorpresa: Nausica ha rilasciato un'intervista al settimanale Di Più, una lettera indirizzata a Giulia, per dirle: "Mi manchi".