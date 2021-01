Pierluigi Diaco ci riprova, stavolta su Rai2 e in seconda serata. Partirà il 19 gennaio, alle 23.15, il suo Ti Sento, nuovo programma condotto dal giornalista reduce dal primo pomeriggio estivo di Rai1, dove per due stagioni consecutive ha presentato Io e Te.

Ti sento, il nuovo programma di Pierluigi Diaco

Diano prosegue sulla strada delle interviste con ospite, ma focus di questo nuovo programma questa volta sarà il suono e il titolo non è casuale. Ti sento si propone come una trasmissione originale e provocatoria che parte da una massima del regista Robert Bresson, secondo cui l'occhio è superficiale, mentre l'orecchio è profondo. Attraverso la memoria uditiva il programma prova ad esplorare il suono in tutte le sue possibili manifestazioni e scavare nelle storie personali degli ospiti proprio attraverso lo strumento di 10 frammenti sonori come, ad esempio, la voce di un familiare, un breve estratto da un telegiornale o da un programma televisivo d’epoca, un rumore della quotidianità, un dialogo di un film o una poesia. Ospite della prima puntata sarà l'allenatore della Nazionale di calcio Roberto Mancini.

Liti e malumori a Io e Te, l'estate difficile di Pierluigi di Diaco

Per Pierluigi Diaco Ti Sento rappresenta un importante banco di prova, visto che l'ultima esperienza del conduttore a Io e Te, dopo una prima stagione affatto negativa, non è stata delle più felici, tra le altre cose incolpevolmente chiusa in anticipo a causa di un caso di Covid. Un'edizione segnata dall'assenza di pubblico, ma soprattutto da un vistoso nervosismo che più volte ha portato il presentatore a perdere la calma. Sia nei confronti degli ospiti, con i quali ha spesso avuto dei battibecchi, che nei confronti di tecnici e addetti ai lavori.

Gli sfottò di Mara Venier

Non è un caso che la stessa Mara Venier, a lui molto legata e sua amica, ha ironizzato nel corso di una recente intervista a Diaco a Domenica In, riprendendo proprio alcuni momenti della seconda edizione di Io e Te in cui Pierluigi Diaco ha perso la calma.